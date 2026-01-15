6 أندية تسعى لحسم تذكرة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، حسم كل من المصري وبتروجيت بطاقة التأهل إلي ربع نهائي كأس الرابطة قبل الجولة السابعة والأخيرة.

ومن المقرر أن تحدد الجولة السابعة والأخيرة الـ 6 مقاعد المتبقية لإكمال دور الثمانية لبطولة كأس عاصمة مصر هذا الموسم.

وتشهد المجموعة الأولى التي يتواجد بها الأهلي منافسة قائمة بين أكثر من فريق وعلي رأسهم الأحمر للتأهل للدور المقبل من كأس الرابطة مع الجولة الأخيرة للمنافسات.

وخرج كل من الزمالك وبيراميدز وسيراميكا حامل اللقب من المنافسات رسميا.

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026



ويشارك بالموسم الجاري في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر



المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب

المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة



المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

ويتأهل من كل مجموعة ببطولة كأس العاصمة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

وتنطلق اليوم الخميس وعلي مدار ثلاث أيام مباريات الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء ترتيب المجموعات الثلاثة في كأس عاصمة مصر قبل إقامة الجولة السابعة والأخيرة كالتالي:

ترتيب المجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر



1- طلائع الجيش 10 نقاط

2- إنبي 9 نقاط

3- فاركو 9 نقاط

4- المقاولون العرب 8 نقاط

5- غزل المحلة 7 نقاط

6- الأهلي 6 نقاط

7- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

ترتيب المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر



1- بتروجت 12 نقطة

2- الجونة 10 نقاط

3- البنك الأهلي 7 نقاط

4- وادي دجلة 7 نقاط

5- الإسماعيلي 5 نقاط

6- مودرن سبورت 5 نقاط

7- بيراميدز 3 نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس عاصمة مصر



1- المصري 11 نقطة

2- زد 10 نقاط

3- سموحة 8 نقاط

4- الاتحاد السكندري 7 نقاط

5- كهرباء الإسماعيلية 5 نقاط

6- الزمالك 4 نقاط

7- حرس الحدود نقطة واحدة

مواعيد مباريات الجولة السابعة لبطولة كأس عاصمة مصر

الخميس 15 يناير

الأهلي ضد طلائع الجيش - 5 مساءً

بيراميدز ضد بتروجت - 5 مساءً

المصري ضد الزمالك - 8 مساءً

سيراميكا ضد المقاولون - 8 مساءً

الجمعة 16 يناير

إنبي ضد غزل المحلة - 5 مساءً

السبت 17 يناير

حرس الحدود ضد الاتحاد السكندري - 5 مساءً

زد ضد كهرباء الإسماعيلية - 5 مساءً

مودرن سبورت ضد الجونة - 8 مساءً

الإسماعيلي ضد وادي دجلة - 8 مساءً

