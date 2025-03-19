حماس: مصلحتنا في استمرار الاتفاق ونتنياهو يسعى للانقلاب عليه

استئناف الحرب على غزة، أكدت حركة حماس، مساء أمس الثلاثاء، أن مصلحتها كانت ولا تزال في استمرار الاتفاق، متهمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي للانقلاب عليه واستئناف الحرب.



وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في بيان إن "مصلحة حماس كانت في استمرار الاتفاق وستظل تتعامل بمرونة وإيجابية مع الوسطاء لدفع العدوان عن الشعب الفلسطيني وإلزام الاحتلال بالاتفاق"، مشيرًا إلى أن الحركة "على اتصال دائم مع الوسطاء، وتتعامل بمسؤولية مع أي مقترحات تهدف إلى وقف العدوان ورفع الحصار".

واتهم القانوع نتنياهو بـ"التراجع عن الاتفاق لتحقيق مصالحه الشخصية والهروب من أزماته الداخلية"، مضيفًا أن الوسطاء "يدركون التزام حماس ببنود الاتفاق رغم مماطلة نتنياهو وانقلابه عليه، ويتطلب منهم كشف ذلك للعالم".

وأوضح أن مقترح ويتكوف "كان على طاولة المفاوضات ولم ترفضه حماس، بل تعاملت معه بإيجابية"، بينما "أغلقت إسرائيل المعابر، وشددت الحصار، ومنعت إدخال المساعدات، ورفضت مفاوضات المرحلة الثانية، في محاولة للانقلاب على الاتفاق واستئناف الحرب".

يشار إلى أن إسرائيل شنت في وقت مبكر صباح أمس الثلاثاء، هجمات جوية على قطاع غزة أسفر عن سقوط 412 شهيدا وأكثر من 500 مصاب، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

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