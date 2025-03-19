مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك والجونة وتصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأربعاء العديد من المباريات على المستويين المحلي والعالمي، حيث تشهد بطولة كأس عاصمة مصر مباراتين، فيما تنطلق اليوم مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتستعرض فيتو مواعيد مباريات اليوم الأربعاء محليًّا وعالميًّا على النحو التالي:

كأس عاصمة مصر

المصري ضد زد - الساعة 9 مساءً - قناة Ontime sports 2.

الزمالك ضد الجونة - الساعة 9 مساءً - قناة Ontime sports 1.

منتخب تونس، فيتو

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

تنزانيا ضد الكونغو برازافيل - الساعة 4 عصرًا - قناة SSC السعودية.

إيسواتيني ضد الكاميرون - الساعة 6 مساءً - قناة SSC السعودية.

ليبيريا ضد تونس - الساعة 6 مساءً - beIN Sports HD 2.

إفريقيا الوسطى ضد مدغشقر - الساعة 6 مساءً - قناة SSC السعودية.

دورة قطر الودية لمنتخبات الشباب

منتخب مصر للشباب ضد المنتخب الأولمبي القطري - الساعة 9 مساءً - قناة الكاس القطرية.

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