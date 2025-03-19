بمائدة إفطار لم يهضمها المصريون؛ سفارة إسرائيل تحاول زرع الفتنة بين أبناء الشعب (صور)

يحتالون على أمر الله وشرعه فما بالك بالبشر، فعقلية بنو إسرائيل من نبي الله موسى إلى العصر الحديث لم تتغير، فالكيد والغدر ودق الأسافين أسلوب حياة لزعزعة الاستقرار وتأجيج الصراعات بين الدول أو بين مكونات الشعب الواحد.

وبعد انقلاب إسرائيل على تعهداتها في اتفاق غزة وتباهيها بغدر الشعب الفلسطيني رغم وجود مفاوضات بالدوحة، حاولت عن طريق التحايل والتي تجيد فنونه دق إسفين بين أبناء الشعب المصري الذي يقف صامدًا ضد مخططاتهم لتهجير سكان غزة، حيث زعمت صفحة على “فيس بوك” تدعى “ إسرائيل في مصر”، أن سفارة إسرائيل في مصر نظمت مساء الإثنين حفل إفطار بحضور رجال أعمال ومثقفين مصريين.

ونشرت الصفحة المشبوهة صورة لسفرة طعام دون وجود أشخاص.

وإمعانًا في الحبكة اليهودية ادعت الصفحة: "جاء في كلمة طاقم السفارة أن رمضان هو مناسبة خاصة للدعاء والتأمل، وأن هذا النشاط يهدف إلى تعزيز روح الصداقة والدعم المتبادل، مع التأكيد على احترام إسرائيل لمختلف الأديان وحرية العبادة".

ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، جاء الرد قاسيا من المصريين، الذين يفطنون جيدًا لألاعيبهم حيث شكك المتابعون من صحة هذه المزاعم، مطالبين بالأدلة إن كانوا صادقين.

وقالت متابعة: "متأكدة أنه لم يحضر أحد لأنه لو حضر شخص واحد فقط لانتهزتم فرصة تصويره وإن رفض ذلك".

وتابع آخر: "لو راجل نزل صورة للحاضرين عشان نعملهم حفلة".

وأضاف متابع: "هذه الصفحة خطوة نحو النبوءة المكذوبة في كتابكم المحرف بالأهواء".



حقيقة مائدة الإفطار الرمضاني لرجال أعمال ومثقفين مصريين

ومن رد المصريين القاس إلى الفضيحة العابرة للقاهرات كشفت منصة "FactCheck بالعربي" بعد تحققها من الصورة المنشورة، أنها تعود إلى عام 2023، مما يعزز كذب هذا الادعاء.

وقالت المنصة:" صلنا من متابعين التحقق بالعربي FactCheck بالعربي سؤال حول صورة نشرتها صفحة ما يعرف بـ إسرائيل في مصر عن إفطار نظمته السفارة الاثنين، ويظهر في الصورة مأدبة طعام دون ظهور أي شخص بشكل واضح.



وأضافت أنه بالبحث لم نتوصل لإجابة عن سؤال هل حدث الإفطار أم لا؟ لكن لاحظنا أن الصورة المنشورة على الصفحة الرسمية للسفارة قديمة وسبق ونُشرت عام 2023 على نفس الصفحة، كما أن هناك تشابه بين نص الخبر عام 2023 والمنشور الجديد.



واختتمت:" الخلاصة لم نصل لحقيقة الواقعة لكن المؤكد أن الصورة قديمة".

مصر تدين استئناف إسرائيل عدوانها على غزة

وأمس أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة فجر الثلاثاء ١٨ مارس ٢٠٢٥ والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من ٣٠٠ فلسطيني حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال، وبما يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار ويعد تصعيدًا خطيرًا ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة.

وأعربت مصر مجددًا خلال بيان لوزارة الخارجية والهجرة، عن رفضها الكامل لكافة الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة، والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار.



وطالبت مصر المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للحيلولة دون إعادة المنطقة لسلسلة متجددة من العنف والعنف المضاد، كما طالبت الأطراف بضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

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