محمد نجاتي: اللي مش عايزة تتحضن ما تمثلش (فيديو)

محمد نجاتي، كشف الفنان محمد نجاتي، عن رأيه في الزوج الذي يرفض مشاركة زوجته الفنانة في أي أدوار جريئة في الأعمال التمثيلية أو الفنية.

محمد نجاتي: اللي مش عايزة تتلمس ما تمثلش

وقال محمد نجاتي خلال لقائه ببرنامج "أوضة ضلمة" المذاع على قناة "هي": "اللي مش عايز مراته تتلمس ما تمثلش طبعًا، لإن في النهاية الدور بيتعرض على الممثلة وإما توافق وإما ترفض".

موقف محمد نجاتي من الممثلة التي ترفض مشاهد العناق

وأضاف: "اللي مش عايزة تتحضن ما تمثلش، الأمر اللي الممثلة رافضاه أثناء تنفيذ المشهد ليه وافقت عليه من الأول".

وتابع: "شغلانة التمثيل لها آلياتها، يعني مثلًا حضن المطار وأختي في التمثيل جاية بقى لها 20 سنة من السفر المفترض إني ما أحضنهاش إزاي؟ هو كده الجمهوري هيصدقني؟ لأ طبعًا".

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