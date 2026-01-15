الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تفاصيل الأقساط التأمينية الجديدة للأطباء والصيادلة والمنشآت ضد الأخطاء الطبية

وزارة الصحة
وزارة الصحة
18 حجم الخط

 أعلنت وزارة الصحة والسكان، صدور القرار رقم 303 لسنة 2025، من الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لعمليات التأمين التي يقدمها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض وقانون التأمين الموحد.

تعزيز الحماية التأمينية للممارسين الصحيين والمنشآت الطبية

ويهدف القرار إلى تعزيز الحماية التأمينية للممارسين الصحيين والمنشآت الطبية على حد سواء، وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا في مواجهة المخاطر المهنية، مع ضمان استدامة الصندوق ماليًا على المدى الطويل.

‎وفيما يخص الكوادر الطبية (الأفراد) حدد القرار أقساطًا سنوية ميسرة تتناسب مع طبيعة المهنة والتخصص، وذلك على النحو التالي:
* الأطباء البشريون: 240 جنيهًا للممارس العام، و920 جنيهًا للتخصصات الأخرى
* أطباء الأسنان وأخصائيو العلاج الطبيعي: 160 جنيهًا للممارس العام، و400 جنيه للتخصصات
* الصيادلة: 240 جنيهًا
* باقي الفئات المرخص لها مزاولة المهن الطبية: 100 جنيه

الأقساط الخاصة بالمنشآت الطبية


كما حرص الصندوق على دعم الخريجين الجدد بمنح خصم 25% على قيمة القسط خلال الفترة الأولى لترخيص مزاولة المهنة.

‎وبالنسبة للمنشآت الطبية  فقد تضمن القرار الأقساط الخاصة بالمنشآت الطبية، والتي تراعي حجم المنشأة ونوعية الخدمات المقدمة، وتشمل:
* المستشفيات (حتى 50 سريرًا): 24,000 جنيه و500 جنيه عن كل سرير إضافي
* المراكز الطبية: 9,600 جنيه
* مراكز الأشعة: 3,600 جنيه
* معامل التحاليل: 2,400 جنيه
* الصيدليات: 1,200 جنيه
‎ولضمان استدامة الصندوق وعدالة التسعير، نص القرار على تكليف خبير إكتواري بإجراء دراسة تقييمية شاملة بعد مرور السنوات الثلاث الأولى من التشغيل الفعلي، لإعادة النظر في الأسعار بما يحقق التوازن بين مصلحة المشتركين واستقرار الصندوق.

 يبدأ العمل بالقرار رسميًا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسي للصندوق والذي صدر بتاريخ 29 أكتوبر 2025.

نائب وزير الصحة: نستهدف تركيب وسائل تنظيم الأسرة لـ90% من حالات الولادة قبل مغادرة المستشفى

الصحة: انخفاض معدل الإنجاب في بورسعيد إلى 1.54 طفل لكل سيدة

بهذا الإصدار، تكتمل المنظومة المتكاملة التي تسعى إلى حماية حقوق المرضى من جهة، وتأمين بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية من جهة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والمنشآت الطبية معامل التحاليل مزاولة المهن الطبية لمنشآت الطبية قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض قانون التأمين الموحد ترخيص مزاولة المهنة المسؤولية الطبية وسلامة المريض المسؤولية الطبية العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية

مواد متعلقة

نائب وزير الصحة: نستهدف تركيب وسائل تنظيم الأسرة لـ90% من حالات الولادة قبل مغادرة المستشفى

الصحة: انخفاض معدل الإنجاب في بورسعيد إلى 1.54 طفل لكل سيدة

نجاح أول عملية "كيّ العقد العصبية" بمستشفيات التأمين الصحي الشامل

الصحة: تقديم 31.2 مليون خدمة علاجية بمنشآت الجيزة خلال 2025

هل التوقف عن تناول الكربوهيدرات يخفض الوزن؟ معهد التغذية يوضح

بعد التوقف عن استيراد هذه الأدوية، هيئة الدواء تعلن قائمة البدائل المحلية

الصحة: تقديم أكثر من 530 ألف خدمة طبية بالأقصر خلال 2025

الصحة: غلق مصحات ومراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالجيزة والشرقية والبحيرة
ads

الأكثر قراءة

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

محافظ مطروح يشهد تحرير وتسليم 37 عقدًا لأراضي السكن البديل بشمس الحكمة

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

التأمين الصحي يجري فحصا طبيا شاملا لأبناء مؤسسة تربية البنين بفارسكور (صور)

وزير قطاع الأعمال: إيرادات القابضة المعدنية تتجاوز 28 مليار جنيه خلال 5 أشهر

الموعد والتذاكر والحجز، كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

فوائد الثوم في محاربة السرطان والوقاية منه

تفاصيل الأقساط التأمينية الجديدة للأطباء والصيادلة والمنشآت ضد الأخطاء الطبية

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السودان المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ثوابه عظيم، "البحوث الإسلامية" يوضح جزاء الثبات على الحق (فيديو)

البحوث الإسلامية يوضح أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية