الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس المتهمين بسرقة حديد كوبري طرة بحلوان

محكمة
محكمة
18 حجم الخط

قررت نيابة حلوان الجزئية حبس 3 أشخاص من جامعي الخردة لقيامهم بسرقة حديد كوبري طرة بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة حديد كوبري طرة بحلوان 

رصدت مديرية أمن القاهرة منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مطاردة صاحب الحساب بسيارته الخاصة لبعض الأشخاص يستقلون دراجة نارية "تروسكيل" لسرقتهم حديدًا خاصًا بكوبري بمنطقة طرة ولاذوا بالهرب، وإلقائهم حجرا على سيارته وإحداث تلفيات بها لقيامه بتصويرهم.

بالفحص تم تحديد القائم على النشر (مدير مبيعات بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة القاهرة) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 12 يناير الجاري شاهد 3 أشخاص من جامعي الخردة أثناء سرقتهم كمية من حديد التسليح من الموقع الإنشائي الخاص بكوبري طرة ولدى قيامه بتصويرهم قاموا بإلقاء حجر على سيارته مما أدى لحدوث تلفيات بها.

تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الدراجة النارية "التروسكيل" الظاهرة بمقطع الفيديو ومرتكبي الواقعة (3 أشخاص– مقيمين بدائرة قسم شرطة المعصرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم التحفظ على الدراجة النارية التروسكيل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل الاجتماعي النيابة العامة جامعى الخردة حلوان حلوان جنوب محافظة القاهرة قسم شرطة المعصرة كوبري طرة محافظة القاهرة مديرية أمن القاهرة مدينة حلوان نيابة حلوان

مواد متعلقة

السجن 15 عاما لـ شقيق ياسمين النرش لاتهامه بدهس عروسين و٢ آخرين

تأجيل نظر الطعون الانتخابية بدائرة المنتزه إلى 11 فبراير

بينهم ضابط خليجي، السجن 10 سنوات للمتهمين بالتعدي على فتاة بالقاهرة

انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان شخص لقي مصرعه في حريق شقة بدار السلام

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لشخص صدمته سيارة بالمعادي

تأييد براءة البلوجر أكرم سلام في تهمة استعراض القوة

بعد إلزام أحمد عز بدفع أجر خادمة، هل يحق للحاضنة المطالبة بالأجر قانونا؟

النيابة: لا شبهة جنائية في وفاة شاب سقط من علو بمنطقة عابدين
ads

الأكثر قراءة

محافظ مطروح يشهد تحرير وتسليم 37 عقدًا لأراضي السكن البديل بشمس الحكمة

التأمين الصحي يجري فحصا طبيا شاملا لأبناء مؤسسة تربية البنين بفارسكور (صور)

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

وزير قطاع الأعمال: إيرادات القابضة المعدنية تتجاوز 28 مليار جنيه خلال 5 أشهر

الموعد والتذاكر والحجز، كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

تفاصيل الأقساط التأمينية الجديدة للأطباء والصيادلة والمنشآت ضد الأخطاء الطبية

فوائد الثوم في محاربة السرطان والوقاية منه

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السودان المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ثوابه عظيم، "البحوث الإسلامية" يوضح جزاء الثبات على الحق (فيديو)

البحوث الإسلامية يوضح أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية