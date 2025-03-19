حلا شيحة تثير الجدل من جديد بعد ارتدائها الحجاب، ما علاقته برؤية يوم القيامة

أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل مجددًا بعد ظهورها مؤخرًا بالحجاب في صور نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، حيث التقطت بعض الصور برفقة قططها، وأكدت في التعليقات حبها للحجاب.

كما قامت بتغيير صورة حسابها الرسمي على الإنستجرام إلى صورة وهي مرتدية الحجاب، مما أثار تساؤلات الجمهور حول موقفها النهائي من الحجاب.

هذا التغيير ليس الأول في حياة حلا شيحة، فقد سبق لها ارتداء الحجاب ثم خلعته عدة مرات، مما يجعل كل خطوة جديدة لها محل اهتمام واسع بين جمهورها.

وفي التعليقات على أحد منشوراتها الأخيرة، أكدت حلا أنها تحب الحجاب لأنها تحب القرآن وفهمت معانيه، وأشارت إلى رؤية رأتها حينما كانت في الـ٢٣ من عمرها حول يوم القيامة ثم رأت أنها تقرأ سورة يس، وبعدها استيقظت وقرأت القرآن للمرة الأولى في حياتها كل المعاني وصلت لها، مؤكدة أن القرآن كلامه واضح وضوح الشمس، ولقد جاءت معظم التعليقات إيجابية وداعمة لحلا.

احتفال حلا شيحة بعيد ميلادها في أجواء عائلية

واحتفلت حلا شيحة بعيد ميلادها السادس والأربعين مؤخرا وبالتحديد يوم الأحد 23 فبراير، في أجواء عائلية دافئة.

عيد ميلاد حلا شيحة الـ 46

وشاركت حلا متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مقطع فيديو للاحتفال، حيث ظهرت محاطة بأبنائها وأفراد أسرتها حول قالب حلوى بسيط مزين بالشموع.

وتزامن عيد ميلاد حلا هذا العام مع ذكرى زواج والديها، ما أضفى طابعًا خاصًّا على الاحتفال، وعبَّرت عن سعادتها بهذه المناسبة المزدوجة، مشيرة إلى أن والدَيها تزوجا في 23 فبراير، وفي العام التالي وُلدت هي في نفس اليوم.

وحظي الاحتفال بتفاعل واسع من جمهور حلا وزملائها في الوسط الفني، حيث قدموا لها التهاني والتمنيات بعام سعيد مليء بالنجاحات، كما أنها أعادت نشر التهنئات التي وصلت لها عبر خاصية الإستوري.

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