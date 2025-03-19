الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

شوه وجهه بـ 45 غرزة، طالب يعتدي على زميله بمساعدة والده بطريقة وحشية بالبدرشين

طالب يعتدي على زميله
طالب يعتدي على زميله ويمزق وجهه في البدرشين، فيتو

جرائم المدارس، شهدت إحدى مدارس مركز البدرشين بمحافظة الجيزة واقعة اعتداء مروعة، إذ تعرض طالب، الذي يدرس بالصف الثاني الإعدادي، لهجوم وحشي من قبل زميله ووالد الأخير، ما أدى إلى إصابته بجروح خطِرة تطلبت 45 غرزة جراحية في وجهه.

 

 

 

بداية الواقعة.. رفض للغش ينتهي باعتداء دموي

 بدأت الحادثة عندما طلب الطالب المعتدي، من زميله أن يسمح له بالغش في الامتحان، إلا أن الأخير رفض ذلك بشكل قاطع، وهذا الرفض لم يرقْ للطالب المعتدي، الذي توعد بالانتقام بعد انتهاء اليوم الدراسي.


وفور خروج الطالب المجني عليه من المدرسة، تفاجأ بانتظار الطالب المعتدي برفقة والده عند بوابة المدرسة، إذ قام الأب بالإمساك بالطالب وربطه، بينما أتاح لابنه الفرصة للاعتداء عليه باستخدام مشرط حاد، ما تسبب في جروح عميقة في وجهه استلزمت تدخلًا جراحيًّا عاجلًا.

txt

التحقيقات تكشف تفاصيل تعدي 4 طلاب على فتاة داخل مدرسة بـ6 أكتوبر

txt

استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في تشويه وجه طالبة داخل مدرسة بأكتوبر

محضر رسمي والشرطة تلاحق الجناة

وعقب الحادث، تقدم والد الطالب المجني عليه ببلاغ رسمي إلى مركز شرطة البدرشين، مطالبًا بسرعة ضبط المعتدي ووالده اللذين لاذا بالفرار بعد ارتكاب الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصف الثاني الاعدادي شرطة البدرشين مركز البدرشين بمحافظة الجيزة مركز شرطة البدرشين مركز البدرشين فضيحة مدرسة البدرشين تعدي علي طالب البدرشين

مواد متعلقة

حملة أمنية فى دمياط تضبط 4 قضايا مخدرات و5 من حائزى الأسلحة النارية

رادار المرور يلتقط 480 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة على الطرق

أخبار الحوادث اليوم، وفاة طفلة على يد خالتها أثناء الهزار، حقيقة حبس ضابط شرطة بتهمة تلفيق قضية مخدرات لسائق فى أكتوبر، بلاغ ضد أحمد سيد زيزو بسبب 3 ملايين جنيه

الامن يحدد هوية المتهمين في واقعة فيديو سرقة أبواب المساكن بالتجمع

الإعدام لسائق قتل فتاة رفضت الزواج منه بـ 15 طعنة في أسيوط

مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

نجاة 4 أشخاص من الموت بعد سقوط سيارة في ترعة بالبدرشين

مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بمدينة 15 مايو

الأكثر قراءة

منعا لإثارة البلبلة، قرار صارم من الأولمبية بشأن شكوى الأهلي في أزمة مباراة القمة

اعرف حصتك من السكر والزيت في المنحة الإضافية على بطاقات التموين

بالأسعار، قائمة السلع المقرر صرفها كمنحة إضافية على بطاقات التموين

وزير التموين يكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز وزيادة سعره

شوه وجهه بـ 45 غرزة، طالب يعتدي على زميله بمساعدة والده بطريقة وحشية بالبدرشين

الكهرباء تعلن موعد إقرار الزيادات الجديدة في شرائح الاستهلاك

تحت رقم 189، مراسم دفن جثمان أبو إسحاق الحويني بمقابر مسيمير فى قطر (فيديو)

خالد بيبو يثير الجدل بشأن انتقال زيزو للنادي الأهلي

منوعات

المزيد

الدفاع الأمريكية تعتزم شطب نحو 60 ألف وظيفة مدنية

5.6 ملايين دولار، بيع أغلى كلب في العالم بالهند

الفيضانات تسبب في إغلاق الطرق وإلغاء الدراسة في إسبانيا

اكتشاف اتصال جيني في الحمض النووي لسكان تونس والجزائر تعود إلى العصر الحجري

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 18/3/2025

تعرف على أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 18- 03- 2025

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أدمنها المراهقون وكبار السن.. كيف تناول مسلسل منتهي الصلاحية "المراهنات الإلكترونية" (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 19 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء الشفاء للأم المريضة في اليوم التاسع عشر من رمضان

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، الإمام الحسين، حفيد الرسول وسيد الشهداء

المزيد
الجريدة الرسمية