الأربعاء 19 مارس 2025
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خارج الحدود

14 شهيدا في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على غزة، فيتو

استشهد 14 فلسطينيًّا فجر اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حسب مصادر طبية ومحلية فلسطينية.


وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت مناطق في خان يونس ورفح جنوبي القطاع، إضافة إلى قصف طال مخيم البريج وسط القطاع ومنزلًا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

ففي خان يونس، استشهد 4 أشخاص من بينهم امرأتان، في غارة استهدفت خيمة تؤوي نازحين في شارع عابدين غرب المدينة.

كما أسفر قصف آخر على خيمة للنازحين في محيط منطقة فش فرش جنوب غربي خان يونس، عن استشهاد  شخصين وإصابة 5 آخرين.

وفي هجوم منفصل، استشهدت امرأة ورجل وأصيب 3 آخرين، من جراء استهداف خيمة نازحين قرب سجن أصداء شمال خان يونس.

وفي رفح، أفادت المصادر باستشهاد شخصين وإصابة آخر نتيجة قصف في المنطقة الصناعية بالمدينة.

وفي تطور آخر، قصف منزل لعائلة الحطاب قرب دوار أبو عيدة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص وحدوث دمار واسع.

ويواصل سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على مناطق أخرى في القطاع، من بينها مخيم البريج وسط غزة، ولم ترد معلومات فورية عن الضحايا والأضرار.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت عن استشهاد أكثر من 420 شخصًا، الثلاثاء، في غارات جوية إسرائيلية مباغتة أنهت حالة الهدنة الهشة التي استمرت لأسابيع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في يناير الماضي.

وجاء الهجوم بعد تعثر المفاوضات لاستكمال مراحل وقف إطلاق النار، وتبادلت إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بإفشال الاتفاق.

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قطاع غزة فلسطين خان يونس رفح مخيم البريج مدينة غزة

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