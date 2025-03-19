الزمالك يواجه الجونة اليوم في مستهل مشواره بكأس عاصمة مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو لمواجهة نظيره الجونة اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتعد مباراة الزمالك اليوم أمام الجونة هي الأولى للأبيض في بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجاري 2024-2025.

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك.

- سموحة.

- مودرن سبورت.

- بتروجيت.

- الجونة.

موعد مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر

تنطلق مباراة الزمالك والجونة اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر

تنقل مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

مشوار بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة الجونة

مباراة الجونة هي المباراة الثامنة للبرتغالي جوزيه بيسيرو مع الزمالك، حيث قاد الفريق أمام كل من بتروجيت، والأهلي، وزد إف سي، وإنبي بالدوري الممتاز، ومودرن سبورت وسموحة بكأس مصر، والأهلي بالجولة الأولى للمرحلة النهائية من بطولة الدوري، والتي انسحب منها الأحمر.

وقاد البرتغالي جوزيه بيسيرو فريق الزمالك في 7 مباريات حقق الفوز في أربع منها، وتعادل في 3 مباريات ولم يتذوق طعم الخسارة.

تاريخ مواجهات الزمالك والجونة

التقى الزمالك والجونة في 19 لقاء بجميع البطولات، وفاز الزمالك على الجونة في 12 لقاء، وتعادل الفريقين في 5 لقاءات، وخسر الزمالك أمام الجونة في لقاءين فقط.

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