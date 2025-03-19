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خارج الحدود

مباحثات أمريكية روسية في جدة الأحد المقبل لإنهاء حرب أوكرانيا

وفد المفاوضات في
وفد المفاوضات في السعودية، فيتو

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن محادثات مع روسيا بشأن حرب أوكرانيا ستنعقد، يوم الأحد المقبل في مدينة جدة السعودية.


وأضاف ويتكوف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز: "الشيطان يكمن في التفاصيل. لدينا فريق سيتوجه إلى السعودية، بقيادة مستشارنا للأمن القومي (مايك والتس) ووزير خارجيتنا (ماركو روبيو)، وأعتقد، مثلما تعلمون، أن علينا تحديد هذه التفاصيل".

 

مكالمة الـ90 دقيقة

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية استمرت أكثر من ساعة ونصف حول عدد من القضايا الإستراتيجية.

قال البيت الأبيض إن ترامب وبوتين اتفقا على "ضرورة تحقيق السلام ووقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا"، مشددين على أن "هذا الصراع يجب أن ينتهي بسلام دائم".

وأضاف: "الأموال والدماء التي أنفقتها كل من أوكرانيا وروسيا في هذه الحرب كان من الأفضل أن تُنفق على احتياجات شعوبهم.. كان يجب ألا يبدأ هذا الصراع، وكان من المفترض أن ينتهي منذ وقت طويل من خلال جهود صادقة ومخلصة للسلام".

وأكد البيان: "اتفق الزعيمان على أن السلام في أوكرانيا سيبدأ بوقف إطلاق النار في مجال الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى المفاوضات التقنية بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار في البحر الأسود، ووقف إطلاق النار الكامل والسلام الدائم. ستبدأ هذه المفاوضات فورًا في الشرق الأوسط".

 

الكرملين يعلّق

نقلت وكالات عن الكرملين أن الرئيس الروسي دعم مبادرة نظيره الأمريكي بشأن التوقف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا عن استهداف البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا، وأصدر تعليماته للجيش الروسي بالالتزام بذلك.

وأشار بوتين إلى عدة نقاط هامة تتعلق بالهدنة، من بينها عدم قدرة كييف على التفاوض، ما قد يشكل تحديا أمام تنفيذ الاتفاق.

كما أكد بوتين لنظيره الأمريكي أن روسيا تضمن للجنود الأوكرانيين الحياة والمعاملة الكريمة في حال استسلامهم في منطقة كورسك.

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