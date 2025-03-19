الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، الحكم على المخرج محمد سامي في سب وقذف عفاف شعيب

الفنانة عفاف شعيب،
الفنانة عفاف شعيب، فيتو

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الحكم في الدعوى المقدمة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي التي تتهمه فيها بالسب والتشهير بها.

 

محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة سب عفاف شعيب

وكان المحامي باسم الخواجة، دفاع الفنانة عفاف شعيب، قد أعلن أن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة اليوم الأربعاء، لنظر دعوى التعويض التي أقامتها الفنانة ضد المخرج الشهير، تتهمه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب دفاع الفنانة بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه.

وكانت الفنانة عفاف شعيب قد حررت محضرًا منذ 3 أشهر بقسم الشرطة ضد المخرج محمد سامي، متهمة إياه بالإساءة إليها عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة القاهرة الاقتصادية المخرج محمد سامي الفنانة عفاف شعيب

مواد متعلقة

مد أجل النطق بالحكم على المخرج محمد سامي بسب وقذف عفاف شعيب لـ19 مارس

28 مايو، نظر استئناف محمد سامي على تغريمه 5 آلاف جنيه بتهمة سب عفاف شعيب

الأكثر قراءة

منعا لإثارة البلبلة، قرار صارم من الأولمبية بشأن شكوى الأهلي في أزمة مباراة القمة

دليفري شركة توصيل شهيرة يعتدي على فتاة بمدينة نصر وفريق بحث لضبطه

أسرة ضابط قنا المعتدي عليه: احنا في دولة قانون وحاليا نمر بمرحلة حرجة (فيديو )

بالأسعار، قائمة السلع المقرر صرفها كمنحة إضافية على بطاقات التموين

قرار عاجل بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، اعرف السبب

حلا شيحة تثير الجدل من جديد بعد ارتدائها الحجاب، ما علاقته برؤية يوم القيامة

وزير التموين يكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز وزيادة سعره

تحت رقم 189، مراسم دفن جثمان أبو إسحاق الحويني بمقابر مسيمير فى قطر (فيديو)

منوعات

المزيد

مصرع 14 شخصا وإصابة الآلاف واحتراق منازل في احتفال الإيرانيين بعيد النيروز (فيديو)

لحظة عودة رائدي الفضاء الأمريكيين إلى الأرض بعد بقائهما 9 أشهر عالقين(فيديو)

مجهول يشعل النيران في شركة تسلا ويتلف 5 سيارات (فيديو)

الدفاع الأمريكية تعتزم شطب نحو 60 ألف وظيفة مدنية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 18/3/2025

تعرف على أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 18- 03- 2025

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أدمنها المراهقون وكبار السن.. كيف تناول مسلسل منتهي الصلاحية "المراهنات الإلكترونية" (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 19 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 19 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية