أخبار الحوادث اليوم: سقوط أخطر شبكة للدعارة أون لاين بعابدين.. مطاردة مرعبة بين الأمن وسائق متهور على الصحراوي تنتهي بكارثة.. ضبط مسئولي شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

استشهد أمين الشرطة محمد علي من قسم شرطة التبين، أثناء محاولته ضبط سائق سيارة نقل كان يقود برعونة شديدة، ما أسفر عن تساقط أجزاء من الحمولة على الطريق وتهديد حياة المواطنين والمارة.





بدأت جهات التحقيق المختصة بـ محافظة الجيزة التحقيق في بلاغ تقدمت به أسرة شاب ضد إدارة مستشفى شهير بالهرم، تتهمها بالإهمال الطبي.

تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، جهودها في كشف ملابسات واقعة اتهام الفنان أحمد ثابت، لأحد المستشفيات الشهيرة بالإهمال في علاج والدته بالمهندسين في دائرة قسم شرطة العجوزة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة بالسير برعونة بأحد الشوارع القريبة من متحف الحضارات بمنطقة مصر القديمة.

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط القائمين على إدارة إحدى الشركات لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بالجيزة لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، بتهمة إنشاء إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة، مقابل مبالغ مالية واستغلال 8 سيدات فى نشاطه الإجرامى بـ منطقة عابدين.

العمرانية، لقى شخصان مصرعهما إثر إصابتهما بحالة اختناق بسبب تسريب غاز داخل شقة سكنية بشارع متولى الشعراوي، بمنطقة العمرانية ، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية بـ 4 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق اندلع عقب صلاة الجمعة داخل مزرعة مواشي بالسنطة بدائرة مركز السنطة.

ألقت قوات أمن الجيزة القبض على سيدة متهمة بإدارة ناد صحي دون ترخيص، واستغلاله لممارسة أعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى ضبط 3 سيدات أخريات متهمات بممارسة الرذيلة داخل النادي الصحي نظير مقابل مادي، وذلك بدائرة قسم العجوزة.

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على طالب تسبب في إصابة سائق ميكروباص و12 عاملًا إثر اصطدامه بهم، أثناء قيادته سيارة ملاكي على الطريق الرئيسي بدائرة قسم الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجار خضوعه لتحليل المخدرات للتأكد من تعاطيه لمواد مخدرة من عدمه.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة بعدد من المحافظات، ومصرع اثنين منهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الشرقية.

شهدت محافظة الشرقية واقعة مأساوية، حيث لقي شخص في العقد الخامس من عمره مصرعه متأثرًا بإصاباته، إثر التعدي عليه خلال مشاجرة نشبت بقرية بشارة التابعة لمركز الحسينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.