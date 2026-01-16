الجمعة 16 يناير 2026
حوادث

ألقى أمين شرطة من كابينة التريلا، مطاردة مرعبة بين الأمن وسائق متهور على الصحراوي انتهت بكارثة

استشهاد أمين شرطة
استشهاد أمين شرطة محمد علي
 استشهد أمين الشرطة محمد علي من قسم شرطة التبين، أثناء محاولته ضبط سائق سيارة نقل كان يقود برعونة شديدة، ما أسفر عن تساقط أجزاء من الحمولة على الطريق وتهديد حياة المواطنين والمارة.

استشهاد أمين شرطة بعد دفعه من الكابينة بالتبين

بدأت الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة التبين من استيقاف سائق السيارة النقل يقود برعونة شديدة، ما أسفر عن تساقط أجزاء من الحمولة على الطريق وتهديد حياة المواطنين والمارة، وعند سؤاله عن رخصتي القيادة والتسيير، أقر بعدم حمله أي تراخيص.

واستقل أمين الشرطة محمد علي السيارة بجوار السائق لاصطحاب المتهم إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكانت سيارة الشرطة تسير خلفهما.

استشهاد أمين شرطة محمد علي
استشهاد أمين شرطة محمد علي

وأثناء سير السيارة بسرعة جنونية، فوجئ أمين الشرطة بالسائق يواصل قيادتها بطريقة تعرض حياة المواطنين للخطر، وفي لحظة مفاجئة، سقط أمين الشرطة من كابينة السيارة أثناء محاولته السيطرة على الوضع، وفي محاولة للهروب، قام السائق بمواصلة القيادة بعيدًا عن مكان الحادث.

وتمكن المقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، من القبض على المتهم بعد ملاحقته، وبسؤاله، اعترف السائق بأنه كان يقود السيارة بسرعة عالية، وعندما حاول أمين الشرطة التدخل وإيقافه، اشتبك معه في مشاجرة بالأيدي، حيث قام بدفعه عدة مرات قاصدًا إلقائه من السيارة والهرب منه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

