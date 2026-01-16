بسبب خلافات أسرية، زوجة تنهي حياتها بالقفز من البلكونة بالفيوم

18 حجم الخط

أنهت ربة منزل مقيمة بمنطقة المشتل بدائرة قسم شرطة أول الفيوم حياتها بعد أن قفزت من بلكونة شقتها بالطابق الخامس، وتم نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

انتحار زوجة بسبب خلافات اسرية

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة من مرفق الإسعاف بتلقيها بلاغا من أهالى منطقة المشتل، بدائرة قسم أول الفيوم، عن سيدة قفزت من بلكونة مسكنها بالطابق الخامس بسبب خلافات زوجية، وفور البلاغ انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف لموقع الحادث وتبين أن الضحية تبلغ من العمر 35 عاما وقد قفزت من الطابق الخامس محل سكنها، ولفت أنفاسها في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، بقسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولي التحقيق.

الانتحار يخالف للأديان

يذكر أن الإقدام على الانتحار أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهي عنه في كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا.

وحسمت دار الإفتاء الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حراما شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».

