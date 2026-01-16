الجمعة 16 يناير 2026
حوادث

ضبط طالب تسبب في إصابة سائق و12 عاملا بحادث مروري بالجيزة

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على طالب تسبب في إصابة سائق ميكروباص و12 عاملًا إثر اصطدامه بهم، أثناء قيادته سيارة ملاكي على الطريق الرئيسي  بدائرة قسم الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجار خضوعه لتحليل المخدرات للتأكد من تعاطيه لمواد مخدرة من عدمه.

وتواصل قوات البحث الجنائي، جمع المعلومات والتحريات لكشف ملابسات الواقعة والوقوف علي أسبابها.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

كان تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم.

وعلى الفور، أمر العميد أحمد نجم، رئيس قطاع أكتوبر، والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال لموقع الحادث، تبين أن سيارة ملاكي قيادة طالب يبلغ من العمر 20 سنة اصطدمت بها ميكروباص من الخلف، يقوده سائق 33 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكان برفقته 12 عاملًا تعرضوا لإصابات متفرقة أثناء توجههم إلى عملهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

