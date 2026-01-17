الداخلية تنفي مزاعم التعدي على نزيل بمركز إصلاح وتؤكد: فيديو مفبرك بالذكاء الاصطناعي

18 حجم الخط

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله بشأن ادعاءات زوجة أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، عن تعرضه للتعدي بالضرب من قبل نزلاء آخرين داخل محبسه، ومحاولة قتله دون تدخل من إدارة المركز.



فيديو مفبرك لإثارة البلبلة

وأوضح المصدر الأمني ، أن إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقطع فيديو للنزيل، يتحدث خلاله بذات الادعاءات، وبالفحص الفني تبين أن الفيديو مفبرك باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي، في محاولة متعمدة لخلط الحقائق وإثارة البلبلة بين المواطنين.



إجراءات قانونية

وأكد المصدر أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الادعاءات والصفحات القائمة على نشرها، في إطار الحفاظ على استقرار الأوضاع وعدم الانسياق وراء الشائعات.

