القبض على قائد سيارة يسير برعونة بمنطقة مصر القديمة (فيديو)

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة بالسير برعونة بأحد الشوارع القريبة من متحف الحضارات بمنطقة مصر القديمة.

ضبط قائد سيارة بالسير برعونة بأحد الشوارع فى مصر القديمة

رصدت مديرية أمن القاهرة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة بالسير برعونة بأحد الشوارع القريبة من متحف الحضارات بالقاهرة.



وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه حال سيره بموكب زفاف أحد أصدقائه.



تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.



وفي سياق آخر كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام قائد سيارة نصف نقل بالسير برعونة وهروبه بالسيارة عقب اصطدامه بأحد الأشخاص حال سيره بالطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية.

القبض على قائد سيارة نصف نقل بالسير برعونة في القليوبية



وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "نقل سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب).

وبمواجهته أقر بارتكاب واقعة السير برعونة لتأخره فى توصيل حمولة السيارة، ونفى اصطدامه بثمة أشخاص حال سيره بالطريق المشار إليه، وتبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن.



تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.