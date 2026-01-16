الجمعة 16 يناير 2026
حوادث

القبض على قائد سيارة يسير برعونة بمنطقة مصر القديمة (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على  قائد سيارة بالسير برعونة بأحد الشوارع القريبة من متحف الحضارات بمنطقة مصر القديمة.

 

ضبط قائد سيارة بالسير برعونة بأحد الشوارع فى مصر القديمة

رصدت مديرية أمن القاهرة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة بالسير برعونة بأحد الشوارع القريبة من متحف الحضارات بالقاهرة.


وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة).

 

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه حال سيره بموكب زفاف أحد أصدقائه.


تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
 

 

وفي سياق آخر كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام قائد سيارة نصف نقل بالسير برعونة وهروبه بالسيارة عقب اصطدامه بأحد الأشخاص حال سيره بالطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية.

 

القبض على قائد سيارة نصف نقل بالسير برعونة في القليوبية
 

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "نقل سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب).

 

وبمواجهته أقر بارتكاب واقعة السير برعونة لتأخره فى توصيل حمولة السيارة، ونفى اصطدامه بثمة أشخاص حال سيره بالطريق المشار إليه، وتبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن.


تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

