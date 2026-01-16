خروج عطية الله رمضان من دولة التلاوة بعد منافسة حامية ومصطفى حسني يعلق

18 حجم الخط

برنامج دولة التلاوة، شهدت الحلقة الأخيرة من برنامج «دولة التلاوة» منافسة شديدة بين ثلاثة قرّاء متفوقين، هم: محمد كامل، وأحمد علي، وعطية الله رمضان، حيث أبدت لجنة التحكيم إعجابها بالإتقان والأداء الصوتي لكل متسابق.

تقييم لجنة التحكيم الدقيق لمتسابقي دولة التلاوة

قال الشيخ حسن عبد النبي: «المنافسة كانت شرسة بين الثلاثة في الصوت والإتقان والأداء والأحكام».

وحصل كل من محمد كامل وأحمد علي على مجموع 272 درجة، بينما حصل عطية الله رمضان على 271 درجة فقط، ما أدى إلى خروجه من المسابقة.

رسالة مواساة وإشادة من الداعية مصطفى حسني لـ عطية الله رمضان في دولة التلاوة

واسى الداعية مصطفى حسني القارئ عطية الله رمضان بعد خروجه، وقبل رأسه قائلًا: «المشاهدين يحبون سماع القرآن الكريم بصوتك، ربنا بيجلي القرآن على قلبك ولسانك، وأكرمتنا وكنت قدوة لملايين الناس، ويوم القيامة لما نتقابل يا سيدنا متنسناش».

وقد أثارت هذه الكلمات مشاعر الحاضرين وأكدت التقدير الكبير لموهبة عطية الله رمضان وإخلاصه للقرآن الكريم.

برغم خروجه، ترك القارئ عطية الله رمضان بصمة قوية في برنامج «دولة التلاوة»، مع تلاوات متميزة وأداء راقٍ أحبه الجمهور ولجنة التحكيم على حد سواء، مما يعكس المستوى الرفيع للمتسابقين في هذه المرحلة الحاسمة من المسابقة.

مواعيد عرض وإعادة برنامج دولة التلاوة عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية

ويُذاع برنامج دولة التلاوة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً، فيما تُعرض الإعادة يومي السبت والأحد في الخامسة صباحًا والواحدة ظهرًا، عبر القنوات نفسها والمنصات الرقمية التابعة لوزارة الأوقاف.

لجنة تحكيم دولة التلاوة تجمع بين الخبرة الشرعية والصوتية والدعوية

وتضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من المتخصصين، هم: الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، إلى جانب الداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

ضيوف شرف من كبار العلماء والقرّاء في مصر والعالم يشاركون في دولة التلاوة

ويستضيف البرنامج عددًا من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إضافة إلى القرّاء الكبار أحمد نعينع، وعبد الفتاح الطاروطي، وجابر البغدادي، والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، إلى جانب القارئ المغربي عمر القزابري.

جوائز مليونية وفرصة لإمامة التراويح بالحسين الشريف حال الفوز بمسابقة دولة التلاوة

يحصل الفائزان في فرعي الترتيل والتجويد على جائزة مالية قدرها مليون جنيه لكل فرع، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا وبثّه عبر قناة مصر للقرآن الكريم، وإمامة صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل، فيما تُمنح جوائز مالية للمركزين الثاني والثالث بقيم 500 ألف و250 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.