سقوط أخطر شبكة للدعارة أون لاين بـ عابدين في قبضة الشرطة

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، بتهمة إنشاء إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة، مقابل مبالغ مالية واستغلال 8 سيدات فى نشاطه الإجرامى بمنطقة عابدين.

شبكة دعارة أون لاين فى عابدين

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية واستغلال (8 سيدات) فى نشاطه الإجرامى.



بالفحص تمكن رجال المباحث من تحديدهم وضبطهم بدائرة قسم شرطة عابدين وبمواجهتهم أقروا بنشاطه الإجرامى على المشار إليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر قررت الجهات المختصة، حبس شبكة آداب تضم “6 سيدات و4 رجال بينهم 3 أجانب” تم ضبطتهم داخل نادي صحي بدون ترخيص بالشيخ زايد وتشميع النادي وإغلاقه بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما كلفت رجال المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة.

وجاء ذلك بعد أن تمكنت قوات مباحث الآداب من ضبط المتهمين وإغلاق النادي في حملة أمنية استهدفت ضبط ناد صحي، بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة بإدارة ناد صحي "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي وأمكن ضبط المذكورة وبصحبتها 5 سيدات، 4 أشخاص “لثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول”، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.