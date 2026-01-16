الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط أخطر شبكة للدعارة أون لاين بـ عابدين في قبضة الشرطة

القبض على أخطر شبكة
القبض على أخطر شبكة دعارة أون لاين فى عابدين
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، بتهمة إنشاء إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة، مقابل مبالغ مالية واستغلال 8 سيدات فى نشاطه الإجرامى بمنطقة عابدين.

شبكة دعارة أون لاين فى عابدين

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية واستغلال (8 سيدات) فى نشاطه الإجرامى.
 

بالفحص تمكن رجال المباحث من تحديدهم وضبطهم بدائرة قسم شرطة عابدين وبمواجهتهم أقروا بنشاطه الإجرامى على المشار إليها.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفي سياق آخر قررت الجهات المختصة، حبس شبكة آداب تضم “6 سيدات و4 رجال بينهم 3 أجانب” تم ضبطتهم داخل نادي صحي بدون ترخيص بالشيخ زايد وتشميع النادي وإغلاقه بالتعاون مع الجهات المعنية.

 

كما كلفت رجال المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة.

 

وجاء ذلك بعد أن تمكنت قوات مباحث الآداب من ضبط المتهمين وإغلاق النادي  في حملة أمنية  استهدفت ضبط ناد صحي،  بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة بإدارة ناد صحي "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي وأمكن ضبط المذكورة وبصحبتها 5 سيدات، 4 أشخاص “لثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول”، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجريدة الرسمية