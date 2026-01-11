الأحد 11 يناير 2026
حوادث

إخماد حريق نشب بمخالفات مقابر عين الصيرة في مصر القديمة

حريق مخالفات مقابر
حريق مخالفات مقابر عين الصيرة بمصر القديمة
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب بمخالفات مقابر عين الصيرة بمنطقة مصر القديمة دون وقوع أى إصابات.


ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق مخالفات مقابر عين الصيرة بمصر القديمة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة  بلاغا يفيد بنشوب حريق بمخالفات مقابر عين الصيرة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وعلى ط الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة  بدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

نصائح الحماية المدنية

وقالت إدارة الحماية المدنية، إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدام الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

