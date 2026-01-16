18 حجم الخط

العمرانية، لقى شخصان مصرعهما إثر إصابتهما بحالة اختناق بسبب تسريب غاز داخل شقة سكنية بشارع متولى الشعراوي، بمنطقة العمرانية ، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شخصين إثر إصابتهما باختناق بالغاز في العمرانية

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثتين لشخصين داخل شقة سكنية بشارع متولي الشعراوي بدائرة قسم شرطة العمرانية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين مصرع شخصين، إثر إصابتهما بحالة اختناق بسبب تسريب غاز داخل الشقة، وتم نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر صرحت نيابة الجيزة بدفن جثث 5 أشخاص لقوا مصرعهم داخل شقة سكنية بـ منطقة بولاق الدكرور، إثر تسريب غاز، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

تسريب غاز يتسبب فى وفاة أسرة من 5 أفراد ببولاق الدكرور

وأضافت المعاينة، أنه عقب كسر باب الشقة تبين وجود تسريب غاز داخل شقة بولاق الدكرور، وتم قفل المحبس الرئيسي لمصدر الغاز، وبالبحث عن أفراد الأسرة تبين العثور على الزوجين على سرير غرفة نومهما متوفيان.

وأشارت المعاينة، إلى أنه تم العثور على 3 أبناء الزوجين داخل غرفتهما متوفيين، وتم نقلهم الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضحت المعاينة، أن تسرب فى الغاز تسبب فى وفاة الأسرة المكونة من 5 أفراد أب وأم و3 أبناء بحالة إختناق خلال نومهم، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

تسريب غاز داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة غاز من داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ورجال الحماية المدنية بالجيزة لمكان الواقعة.

مصرع أسرة داخل شقة ببولاق الدكرور

وقام رجال الحماية المدنية بكسر باب الشقة والدخول إلى الشقة، ومصدر تسريب الغاز، وتم العثور على الأب والأم وأطفالهم الثلاثة مفارقين الحياة، وتم نقلهم الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

