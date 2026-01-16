الجمعة 16 يناير 2026
اقتصاد

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

يبحث الكثير من عملاء بنك مصر عن مزايا فتح الحسابات الجارية.

ويقدم بنك مصر خدمات متعددة لإرضاء عملائه في كافة الفروع المنتشرة في أنحاء الجمهورية ومنها فتح الحساب الجاري وفق عدد من المميزات التي تسهم في جذب العملاء للبنك.

وتشمل قائمة مميزات الحساب الجاري في بنك مصر ما يلي: 

مميزات الحساب الحساب الجاري 

لا يستحق رصيد الحساب عوائد دورية.

تقديم كافة الخدمات المصرفية كإصدار دفتر شيكات، التحويلات المصرفية، بطاقات الصراف الآلي، الإنترنت البنكي للشركات.

إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حسابك.

إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل  وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي

إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب مجانا

سهولة التعامل على الحساب على مدار اليوم 24/7 من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية

إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عن العميل في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وإرسال التحويلات علي الحساب.

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر خدمات عديدة ومتنوعة للعملاء سواء كانوا افراد او شركات.

ويأتي على رأس خدمات بنك مصر للشركات تقديم بطاقة فيزا للخصم الفوري للشركات

وتشمل مميزات بطاقة فيزا الخصم للشركات في بنك مصر ما يلي

مميزات فيزا الشركات في بنك مصر 

بطاقة فيزا للخصم الفوري للأعمال مقبولة في ملايين المتاجر حول العالم، تقبل السحب النقدي المشتريات والدفع على شبكة الانترنت.

تتيح متابعة استخدامات حامل البطاقة وبالتالي سهولة إدارة الأموال.

طباعة اسم حامل البطاقة وكذلك أسم المنشأة صاحبة الحساب على وجه البطاقة.

الجريدة الرسمية