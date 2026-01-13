إصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص بسيارة أجرة بالأقصر

18 حجم الخط

وقع حادث تصادم مفجع لتصادم سيارة ميكروباص أجرة بسيارة بيجو على طريق مدينة طيبة شمال محافظة لأقصر، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

حادث ميكروباص أجرة بالأقصر

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بمركز شرطة طيبة، لتصادم سيارة ميكروباص بأخرى بيجو مما أسفر عن 3 مصابين جرى نقلهم إلى مستشفى الكرنك الدولي.

وانتقل ضباط وحدة مباحث طيبة بالأقصر إلى موقع الحادث وجار تكثيف التحريات والإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب وقوع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

وفي وقت سابق، كان وقع حريق هائل في سيارة ملاكي على الطريق الزراعي بالطود جنوب الأقصر دون تسجيل إصابات أو وفيات، إلا أن السيارة تفحمت بالكامل، بعد أن تسبب ماس كهربائي في اشتعال النيران بها.

