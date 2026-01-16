الجمعة 16 يناير 2026
أخبار مصر

مستشفى مصر للطيران 2025، افتتاح وحدة زراعة النخاع لتقليل قوائم انتظار المرضى

مستشفي مصر للطيران
مستشفي مصر للطيران
واصل مستشفى مصر للطيران، أعمال التطوير والتحديث بالمستشفى، بما يساهم في تقدم كافة الخدمات والتسهيلات للمرضى المترددين على المستشفى.

الاعتمادات والشهادات

التطوير والتدريب المستمر من خلال تبادل الخبرات والتعاون مع أفضل المراكز العالمية، سواء عبر البعثات أو استقدام الخبراء، بالإضافة إلى شراكات مثمرة مع الجامعات المصرية ووزارة الصحة.

حصل المستشفى على شهادة اعتماد المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية والإكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ليصبح المستشفى جهة بحثية معتمدة، بل وأول مستشفى غير جامعي تنال هذا الشرف في مصر.

حيث حصل على الاعتماد الكامل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وقد تحقق هذا الهدف، ليصبح مستشفى مصر للطيران أول مستشفيات قطاع الأعمال التي تحصل على هذا الاعتماد.

حصل المستشفى على اعتماد TEMOS الدولي، ليصبح من أوائل المستشفيات في مصر الحاصلة على اعتمادي GAHAR وTEMOS، وهو ما كان له بالغ الأثر في نمو برنامج السياحة العلاجية بالشركة.

أعمال التطوير التحديث

تمت إضافة 32 سريرًا جديدًا إلى الخدمة، لترتفع القدرة الاستيعابية إلى 300 سرير، منها 60 سريرًا للرعاية المركزة، و10 غرف عمليات بنظام الكبسولة، مجهّزة لإجراء أدق العمليات الجراحية، بما في ذلك زراعة الأعضاء وجراحات القلب المفتوح،.

 تطوير وحدة القسطرة القلبية، وخدمة تغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة.

 افتتاح وحدة زراعة النخاع، لتُسهم في تقليل قوائم انتظار المرضى داخل مصر والدول المجاورة. وتضم الوحدة 6 غرف عالية التجهيز لضمان أعلى درجات الأمان المناعي للمريض

▫واستحدث المستشفى وحدة خلط المحاليل الوريدية، وفق معايير عالمية، بهدف تحضير جرعات دقيقة وآمنة باستخدام أحدث الأنظمة، بما يضمن تجنّب الأخطاء البشرية ومخاطر التلوث.

تم افتتاح عيادة رعاية مرضي دوشين العضلي حيث تضم العيادة فريق متعدد التخصصات من نخبة الاستشاريين.

 التحول الرقمي:

و بدخول المستشفى عصر التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ، أتمّت المستشفى تحديث بنيتها الرقمية بالكامل، وتعاقدت مع شركات رائدة في تكنولوجيا المعلومات لتفعيل نظام السجلات الصحية الإلكترونية (HIS)، بهدف تحسين الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، وتطبيق الحوكمة بشكل كامل

كما أُنشئت أكاديمية التدريب الرقمي لرفع كفاءة جميع العاملين، وتجاوز تحديات مقاومة التغيير، وهو ما نأمل أن يتحقق من خلال تحويل المستشفى إلى مركز تدريب إقليمي في هذا المجال.

ومن بين أبرز المشروعات، بالتعاون مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إطلاق نظام مراقبة الحالة الصحية للمسافرين على متن الطائرات عن بُعد، لتقديم الدعم الطبي الفوري بمساعدة أطقم الطائرات، مع المتابعة المباشرة على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات طبية بالمستشفى، تحت شعار: “معًا لرحلة أكثر أمانًا.”

