بعد إعلان زواجه، ويجز ينشر أول صورة لـ نور العراقية حب حياته

18 حجم الخط

أعلن نجم الراب ويجز عن زواجه من نور العراقية، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر إنستجرام.

زواج ويجز

وظهر ويجز بالجلباب الصعيدي برفقة زوجته وعلق، قائلا: متزوج من حب حياتي.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي ضجت بموجة واسعة من الجدل، عقب إعلان مغني الراب الشهير "ويجز" عن ارتباطه رسميًا، وهو الخبر الذي انتظرته القاعدة الجماهيرية العريضة لـ "نجم الراب" لسنوات.

ومن ناحية أخرى، حققت أغنية “كلام فرسان” للمطرب محمد منير وويجز، ما يقرب من مليوني مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك في أقل من أسبوع من طرحها

واحتفل ويجز والكينج بنجاح الأغنية، حيث اجتمع الثنائي داخل منزل الثاني بمنطقة الشيخ زايد، وبصبحتهما عدد من الأصدقاء للاحتفال بنجاح الأغنية عبر المنصات المختلفة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.