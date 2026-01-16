مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة وضبط نصف طن مخدرات بقيمة 64 مليون جنيه

18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة بعدد من المحافظات، ومصرع اثنين منهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الشرقية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، قيام بؤر إجرامية منظمة تضم عناصر جنائية خطيرة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة، تمهيدًا لترويجها، مع حيازتهم أسلحة نارية بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف هذه البؤر الإجرامية بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل الأمني عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بمحافظة الشرقية، سبق صدور أحكام قضائية ضدهما بالسجن والسجن المؤبد في عدد من القضايا الجنائية، من بينها: القتل العمد، الشروع في القتل، السرقة بالإكراه، الاتجار في المواد المخدرة، حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، والبلطجة وفرض السيطرة.

كما نجحت القوات في ضبط باقي عناصر التشكيلات الإجرامية، وبحوزتهم قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة شملت: حشيش – شابو – هيدرو – 4000 قرص مخدر، بالإضافة إلى 15 قطعة سلاح ناري متنوعة.

وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بنحو 64 مليون جنيه، في ضربة قوية لتلك التشكيلات الإجرامية التي تهدد أمن المجتمع.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

جاء ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب وتجارة المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

