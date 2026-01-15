الداخلية تعقد اجتماعا مع التجار لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة (صور)

18 حجم الخط

عقدت وزارة الداخلية اجتماعات موسعة مع التجار وأصحاب السلاسل التجارية للتنسيق لإطلاق المرحلة ٢٨ من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك اعتبارًا من ١٥ يناير وحتى نهاية شهر فبراير، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ٧٤ وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

الداخلية تعقد اجتماع مع التجار لتوفير السلع بأسعار مخفضة

وتهدف المبادرة إلى توفير كافة أنواع السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين، من خلال ٤٦٠٧ منافذ تابعة للسلاسل التجارية والشوادر المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى استمرار منظومة أمان التابعة للوزارة في توفير احتياجات المواطنين من كافة الأنواع عبر ١٣٠٠ منفذ ثابت ومتحرك بكافة المحافظات.

وأكدت الوزارة حرصها على استمرار هذه المبادرات لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في مختلف المحافظات.

