فريق بحث لكشف ملابسات اتهام الفنان أحمد ثابت لمستشفى شهير بالمهندسين بالإهمال الطبي في علاج والدته

تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، جهودها في كشف ملابسات واقعة اتهام الفنان أحمد ثابت، لأحد المستشفيات الشهيرة بالإهمال في علاج والدته بالمهندسين في دائرة قسم شرطة العجوزة.

وذلك من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات والتحفظ على كاميرات المراقبة داخل المستشفى لكشف أسباب الواقعة وحقيقتها.

وتستمع جهات التحقيق المختصة، لأقوال ثابت في بلاغه ضد أحد المستشفيات بالإهمال في علاج والدته بالمهندسين.

واتهم الفنان أحمد ثابت، أحد المستشفيات بالإهمال في علاج والدته، حيث استغاث لإنقاذ والدته من الأزمة الكبرى التي تمر بها بسبب التقصير في علاجها.

وكتب أحمد ثابت منشورا، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قال فيه: في مصيبة حاصلة مع أمي في مستشفى بالمهندسين بالجيزة، ومفيش تمريض وبيقول لأمي يا مجنونة، وسايب أمي طول الليل من غير غيار، والدكتور مربط إيديها يمين وشمال زي المجرمين، والدكتور يسيبني ويمشي وجالها انهيار عصبي.

التقرير الطبي يكشف تفاصيل الحالة الحرجة لطفل حادث كفر العلو بحلوان

وعلى جانب آخر، كشف التقرير الطبي المبدئي عن الحالة الصحية للطفل ياسين محمد، 12 عامًا، المصاب في حادث دهس بمنطقة كفر العلو التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، عن تعرضه لإصابات بالغة استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا.

وأوضح التقرير، الذي حصلت «فيتو» على نسخة منه، أن الطفل يعاني من اضطراب في درجة الوعي، وتهتك في الرئة، إلى جانب كسر في الفك الأيسر، ما استلزم نقله إلى العناية المركزة في حالة حرجة.

وأشار التقرير الطبي إلى حاجة الطفل لسرير عناية مركزة، وخضوعه لعدة تدخلات جراحية دقيقة تشمل جراحات الوجه والفكين، والمخ والأعصاب، فضلًا عن جراحة القلب والصدر، نظرًا لخطورة الإصابات التي لحقت به.

