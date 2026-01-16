الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فتح تحقيق عاجل في إصابة شاب بثلاث خراريج بالمخ نتيجة إهمال طبي بمستشفى شهير بالهرم

بدء التحقيق في واقعة
بدء التحقيق في واقعة تسمم دموي لشاب بمستشفي شهير بالهرم،فيتو
18 حجم الخط

بدأت جهات التحقيق المختصة بـ محافظة الجيزة التحقيق في بلاغ تقدمت به أسرة شاب ضد إدارة مستشفى شهير بالهرم، تتهمها بالإهمال الطبي.

وجاء في المحضر الرسمي رقم 276 إداري الطالبية، أن الأسرة تتهم المستشفى بتدهور حالة الشاب ودخوله في غيبوبة نتيجة تسمم دموي، عقب نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لحادث موتوسيكل بشارع العشرين في منطقة فيصل.

وأضافت الأسرة في البلاغ أن الشاب تم احتجازه في العناية المركزة، بعد ثبوت إصابته بنزيف في المخ، وكسر بالجمجمة، وكسر بالحوض، وخلع بالفخذ، بالإضافة إلى كسر في الركبة.

أفادت أسرة الشاب أنه رغم خطورة حالته، لم يتم إجراء التدخل الجراحي العاجل، حيث ظل يعاني من نزيف في المخ لأكثر من أسبوع، ولم يتم إدخاله إلى غرفة العمليات إلا بعد مطالبات متكررة من الأسرة.

وأضافت الأسرة أن التأخير في التدخل الطبي أدى إلى تلوث منطقة الحوض والفخذ، ما تسبب في إصابته بتسمم دموي وصل إلى المخ، وأسفر عن تكون ثلاث خراريج بالمخ، وتدهور حالته الصحية بشكل بالغ الخطورة.

وكشفت الأسرة أن لديها تقريرًا طبيًا من مستشفى آخر تم نقل الشاب إليه، يؤكد أن ما يعانيه ناتج عن مضاعفات وأخطاء طبية سابقة، مشيرة إلى أنهم باعوا كل ما يملكون واستدانوا لتغطية تكاليف العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 

txt

الأمن يكشف ملابسات فيديوهات حوادث سير في شبرا الخيمة والجيزة

txt

الأمن يكشف حقيقة ادعاءات بزيادة حوادث السير بقويسنا في المنوفية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالجيزة محضر الهرم فيصل
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

بث مباشر، 3 قرّاء يتنافسون في الجولة الـ 5 من تصفيات برنامج «دولة التلاوة»

مستشفى مصر للطيران 2025، افتتاح وحدة زراعة النخاع لتقليل قوائم انتظار المرضى

مساجد آل البيت والعاصمة الجديدة والمقطم، السيسي يقود جهود تعمير بيوت الله (صور)

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

النقل البحري: خطط طوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

بعد إعلان زواجه، ويجز ينشر أول صورة لـ نور العراقية حب حياته

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي أمم أفريقيا.. الأهلي مع يانج أفريكانز.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حضور مميز لـ المغربي عمر القزابري ضيف شرف «دولة التلاوة»

بث مباشر، 3 قرّاء يتنافسون في الجولة الـ 5 من تصفيات برنامج «دولة التلاوة»

شهر الاستعداد لـ رمضان، فضائل شعبان في السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية