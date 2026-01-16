فتح تحقيق عاجل في إصابة شاب بثلاث خراريج بالمخ نتيجة إهمال طبي بمستشفى شهير بالهرم

18 حجم الخط

بدأت جهات التحقيق المختصة بـ محافظة الجيزة التحقيق في بلاغ تقدمت به أسرة شاب ضد إدارة مستشفى شهير بالهرم، تتهمها بالإهمال الطبي.

وجاء في المحضر الرسمي رقم 276 إداري الطالبية، أن الأسرة تتهم المستشفى بتدهور حالة الشاب ودخوله في غيبوبة نتيجة تسمم دموي، عقب نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لحادث موتوسيكل بشارع العشرين في منطقة فيصل.

وأضافت الأسرة في البلاغ أن الشاب تم احتجازه في العناية المركزة، بعد ثبوت إصابته بنزيف في المخ، وكسر بالجمجمة، وكسر بالحوض، وخلع بالفخذ، بالإضافة إلى كسر في الركبة.

أفادت أسرة الشاب أنه رغم خطورة حالته، لم يتم إجراء التدخل الجراحي العاجل، حيث ظل يعاني من نزيف في المخ لأكثر من أسبوع، ولم يتم إدخاله إلى غرفة العمليات إلا بعد مطالبات متكررة من الأسرة.

وأضافت الأسرة أن التأخير في التدخل الطبي أدى إلى تلوث منطقة الحوض والفخذ، ما تسبب في إصابته بتسمم دموي وصل إلى المخ، وأسفر عن تكون ثلاث خراريج بالمخ، وتدهور حالته الصحية بشكل بالغ الخطورة.

وكشفت الأسرة أن لديها تقريرًا طبيًا من مستشفى آخر تم نقل الشاب إليه، يؤكد أن ما يعانيه ناتج عن مضاعفات وأخطاء طبية سابقة، مشيرة إلى أنهم باعوا كل ما يملكون واستدانوا لتغطية تكاليف العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.



