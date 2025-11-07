مشادة انتهت بجريمة مأساوية، أول قرار ضد المتهم بقتل شقيقه في التبين

18 حجم الخط

قررت نيابة مايو والتبين الجزئية حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شقيقه داخل منطقة التبين، بعدما نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة انتهت بجريمة قتل مأساوية.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين شقيقين داخل منزل بمنطقة الحكر بالتبين البحري، نتج عنها مقتل أحدهما متأثرًا بإصابته.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى موقع الحادث، وتبيّن أن المتهم سدد طعنة قاتلة لشقيقه خلال شجار حاد بينهما.

وخلال محاولته الهرب باستخدام التوك توك الخاص به، نجحت القوات في ضبط المتهم واقتياده إلى قسم شرطة التبين للتحقيق معه في ملابسات الواقعة ودوافع الجريمة.

تم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

