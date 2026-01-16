سقوط حائط منزل يُنهى حياة شاب في إدفو بأسوان

18 حجم الخط

لقى شاب يبلغ من العمر 30 عامًا مصرعه إثر سقوط حائط أحد المنازل عليه، بمدينة إدفو في محافظة أسوان، اليوم الجمعة.

بلاغ إلى مدير أمن أسوان



تلقى مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بسقوط حائط منزل على شخص، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتبين وفاة الشاب محمد بدرى عبد العال، 30 سنة، متأثرًا بإصاباته.



وتم نقل الجثمان إلى مشرحة إدفو تحت تصرف جهات التحقيق، التى باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،وسادت حالة من الحزن وسط أهل القرية على الحادث الأليم الذى أدى إلى مصرع شاب وتجمع أهالى المتوفى أمام المشرحة فى انتظار خروج الجثمان لتشييع المتوفى إلى مثواه الأخير.

ونعى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المغفور له الحاج عوض هدل شيخ مشايخ البشارية، والذى وافته المنية عن عمر يناهز الـ ٧٦ عامًا.

حيث أفنى عمره فى العمل العام حيث كان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة عام ٧٣، وأيضا أبرز أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، كما كان له دور هام فى تحقيق المصالحات ووئد الفتن بين العائلات والقبائل ومختلف الفئات، مشيرًا إلى أن محافظة أسوان فقدت قامة كبيرة ورمزًا وطنيًا مخلصًا له أيادى بيضاء فى ميادين الخير والعمل المجتمعى، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

