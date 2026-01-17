السبت 17 يناير 2026
أخبار مصر

شديد البرودة وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم السبت

شبورة، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة تصل إلى حد الضباب تؤدي إلى انخفاض المؤثرة في بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء وتبدأ في الثانية فجرًا وتنتهي في الساعة العاشرة صباحًا.

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من نشاط للرياح وأمطار على هذه المناطق

شديدة البرودة ورياح، حالة الطقس اليوم الجمعة 16 يناير 2026


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، ويستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على  شمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 05

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 09
  

الجريدة الرسمية