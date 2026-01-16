تفاصيل مقتل عامل في مشاجرة بالشرقية

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية واقعة مأساوية، حيث لقي شخص في العقد الخامس من عمره مصرعه متأثرًا بإصاباته، إثر التعدي عليه خلال مشاجرة نشبت بقرية بشارة التابعة لمركز الحسينية.

من الشارع إلى مشرحة الطب الشرعي.. مصرع عامل خمسيني في مشاجرة بالشرقية

وكان مستشفى الحسينية المركزي قد استقبل جثة محمود إبراهيم جاد الله خليل، الشهير بـ«محمود الفلسطيني»، 50 عامًا، والمقيم بدائرة مركز الحسينية، والذي يعمل في جمع الزجاجات البلاستيكية من الشوارع، وذلك بعد نقله بواسطة الأهالي في محاولة أخيرة لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة الحسينية، برفقة فريق من النيابة العامة، إلى المستشفى، حيث باشرت النيابة التحقيق في ملابسات الواقعة، وأجرت المعاينة المبدئية للجثة، كما استمعت لأقوال شهود العيان من أهالي القرية.

المجني عليه،فيتو

وأكد الأهالي أن المجني عليه كان معروفًا بحسن الخلق والسيرة الطيبة، ولم يكن طرفًا في أي خلافات سابقة، مشيرين إلى أنه تعرض للتعدي من آخرين عقب مشاجرة معه، قبل أن يفروا هاربين من موقع الحادث.

دفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة العامة سرعة ضبط المتهمين، وطلبت تحريات المباحث للوقوف على أسباب المشاجرة وظروفها،كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

ضبط مرتكب الجريمة المروعة

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من إلقاء القبض على المتهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

