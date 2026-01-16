احتفالات دينية بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج (فيديو)

18 حجم الخط

نظمت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، احتفالات دينية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج؛ في إطار السياسة العقابية الحديثة التي تعتمد على دمج الجوانب الدينية والتربوية لتقويم سلوكيات النزلاء.

وتأتي هذه الاحتفاليات ضمن برنامج متكامل يهدف إلى إحياء المناسبات الدينية، وتعزيز القيم الإيجابية بين النزلاء، بما يسهم في إعدادهم للاندماج الفعال في المجتمع عقب الإفراج عنهم.

وخلال الفعاليات، تم تنظيم دروس دينية ومحاضرات تربوية، إلى جانب أنشطة تثقيفية تهدف إلى تعزيز الوعي الديني والأخلاقي للنزلاء، وترسيخ مفهوم المسئولية الاجتماعية لديهم.

وأكدت المصادر الأمنية أن هذه البرامج تأتي ضمن جهود مستمرة لتطوير السياسة العقابية، والتركيز على الجوانب الإصلاحية والتربوية، بعيدًا عن العقوبة فقط، بما يعكس توجه وزارة الداخلية نحو تأهيل النزلاء وتمكينهم من العودة لمجتمعهم بصورة إيجابية.

وعلى جانب آخر فى وقت سابق،نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات زوجة أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بقيام نزلاء آخرين بالتعدي على زوجها داخل محبسه وتهديده بالقتل دون تدخل من إدارة المركز.

مصدر أمني ينفي صحة ادعاء زوجة نزيل بمراكز الإصلاح والتأهيل بالتعدي عليه داخل محبسه

وأكد المصدر أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وأن النزيل المذكور يتلقى الرعاية الكاملة بمحبسه أسوة بباقى النزلاء، وفقًا لأطر السياسة العقابية الحديثة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.

