بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل بسيارة في الدقهلية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل في سيارة على طريق ترعة السلام حادوس في المنزلة بمحافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل بسيارة علي طريق ترعة السلام حادوث في المنزلة.

أسماء المصابين في حادث تصادم موتوسيكل بسيارة

وكشف مصدر طبي عن إصابة كلا من: "عمار ا ب" 21 سنة المنزلة مصابا بكسر مضاعف بالساق اليسرى، “ محمد ر ال” 21 سنة المنزلة مصابا بكسر مضاعف بالساق اليسرى، "خالد ع ب" 22 سنة المنزلة مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى وجري نقلهم لمستشفي المنزلة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

مصرع رضيع غرقا في ترعة أمام منزله

وفي حادث آخر، لقي طفل رضيع يبلغ من العمر سنة ونصف مصرعه غرقا في ترعة أمام المنزل بقرية أبو ماضي بلقاس في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بـ غرق طفل في ترعة أمام من له بقرية أبو ماضي ببلقاس.

انتقلت قوة أمنية الي موقع الحادث وتبين مصرع أحمد محمد طه مصطفي محمد حسن

سنة ونصف، ووصول الحالة لـ مستشفي بلقاس العام جثة هامدة، وتم وضعها بالمشرحة تحت تصرف النيابة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

