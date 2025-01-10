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حوادث

تحقيقات موسعة مع أب سكب ماء مغليا على ابنه في بولاق الدكرور

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة مع أب متهم بسكب ماء مغلي على ابنه في بولاق الدكرور، مما أسفر عن إصابته بحروق في مناطق متفرقة من جسده.  

 

أب سكب ماء مغليا على ابنه 
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول معلومات تفيد بتعرض الطفل لاعتداء من والده، مما تسبب له في إصابات وحروق متعددة.

وبإجراء التحريات تم تحديد مكان الواقعة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وتمكن رجال الأمن من ضبط الأب المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم.

 

وبمواجهته اعترف بإلقاء ماء مغلي على ابنه بسبب ضعفه في استيعاب واجباته الدراسية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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