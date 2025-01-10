تحقيقات موسعة مع أب سكب ماء مغليا على ابنه في بولاق الدكرور

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة مع أب متهم بسكب ماء مغلي على ابنه في بولاق الدكرور، مما أسفر عن إصابته بحروق في مناطق متفرقة من جسده.

أب سكب ماء مغليا على ابنه

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول معلومات تفيد بتعرض الطفل لاعتداء من والده، مما تسبب له في إصابات وحروق متعددة.

وبإجراء التحريات تم تحديد مكان الواقعة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وتمكن رجال الأمن من ضبط الأب المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بإلقاء ماء مغلي على ابنه بسبب ضعفه في استيعاب واجباته الدراسية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.