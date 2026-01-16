الجمعة 16 يناير 2026
تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

يبحث عملاء بنك القاهرة عن مدى تطبيق مصروفات وعمولات على خدمات التحويلات بعد فترة من التوقف.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أنه تم تطبيق جميع المصروفات والعمولات للعملاء (الأشخاص الطبيعيين فقط) والخاصة بكافة خدمات التحويلات المصرفية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي).

وأشار مسئولو بنك القاهرة إلى أن التحويلات المحلية (إلى عميل بنك آخر داخل جمهورية مصر العربية): "%0.1 من قيمة المبلغ المحول طبقا للتالي:
إذا كانت قيمة التحويل ≤ 70.000جم: الحد الأدنى 5 جم، والحد الأقصى 20 جم.
إذا كانت قيمة التحويل > 70.000جم: الحد الأقصى 100 جم.

التحويل إلى محفظة الهاتف المحمول: "%0.1 من قيمة المبلغ المحول طبقًا للتالي:
إذا كانت قيمة التحويل ≤ 70.000جم: الحد الأدنى  5 جم، والحد الأقصى 20 جم.
إذا كانت قيمة التحويل > 70.000جم: الحد الأقصى 100 جم.

ومن جانب آخر، يقدم بنك القاهرة عدد من الخدمات عبر ماكينات الصراف الآلي.

وتشمل قائمة الخدمات التي يقدمها بنك القاهرة عبر ماكينات الصراف الآلي لعملائه ما يلي:

١_«الإيداع بدون بطاقة» من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك ATM.

٢_ السحب النقدي والإيداع

٣_تغيير العملة وتسوية بطاقات الائتمان.

٤_ دفع الفواتير وشحن رصيد الهاتف المحمول.

٥_ خدمات المحفظة الإلكترونية.

يبحث الكثير من المواطنين عن الخدمات التي تقدمها البطاقات المدفوعة مقدما في بنك القاهرة. 

وتشمل خصائص بطاقة بنك القاهرة المدفوعة مقدما ما يلي:  
1-يمكن للشباب شراء البطاقة من سن 10 سنوات تحت وصاية الولى الطبيعي سواء الوالد أو الوالدة وذلك من أي فرع من فروع بنك القاهرة. 
2-تصدر البطاقة دون الحاجة لفتح حساب
3- لا توجد بطاقات إضافية على قوة البطاقة الأصلية.
4- لا يمكن إصدار أو طباعة كشف حساب للبطاقات المدفوعة مقدمًا.
5- عدد البطاقات المسموح للعميل الواحد (الوالد) بشرائها له أو لأولاده خمسة بطاقات علمًا بأن النظام لا يسمح بإصدار أكثر من بطاقة لنفس العميل، يجب عند إتمام الابن السن القانونية (21 سنة) التوجه للفرع لتسجيل التوقيع الخاص به حتى لا يتم الغاء البطاقة.
6-تصدر البطاقة مجانًا لموظفي البنك فقط وفى حالة رغبة الموظف إصدار بطاقة/ بطاقات أخرى تطبق مصاريف إصدار البطاقة.
7- تصدر البطاقة صالحة للاستخدام على شبكة الإنترنت للتمتع بالتسوق والشراء عبر الانترنت واستخدام البطاقة فى شراء السلع والسحب النقدي داخل وخارج مصر
8- ويلزم عند استخدامها تسجيل الثلاثة أرقام الموجودين فى ظهر البطاقة CVC2.
9-فى حالة رغبة العميل إلغاء خدمة الانترنت المتاحة فى البطاقة فعليه التوجه لأقرب فرع بنك القاهرة واستيفاء طلب كتابي لإلغاء الخدمة على البطاقة.

