عمرو دياب يفاجئ جمهور المنارة ويتألق بأقوى أغانيه الكلاسيكية (فيديو)

تألق الهضبة عمرو دياب خلال حفله على مسرح المنارة بالقاهرة الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير.

حفل عمرو دياب على مسرح المنارة

وفاجأ “الهضبة” جمهور المنارة بتقديم عدد من أغانيه الكلاسيكية مثل قصاد عيني، يهمك في أيه وغيرهم كما أن أشغل حماس الجمهور بأغنية بابا.

ومن ناحية أخرى، تخطت أغنية “بابا” للنجم عمرو دياب حاجز 200 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” في أقل من ستة أشهر من تاريخ طرحها، لتصبح أول أغنية في صيف 2025 تحقق هذا الرقم عبر الموقع.

عكس مشاهدات الأغنية حجم الانتشار المرتفع للأغنية خلال فترة زمنية قصيرة مقارنة بإصدارات الموسم ذاته.

أغنية بابا

وطُرحت الأغنية ضمن ألبوم "ابتدينا" للهضبة عمرو دياب في صيف 2025، وحققت انتشارًا واسعًا داخل مصر، حيث سجلت معدلات مشاهدة مرتفعة مع تفاعل ملحوظ من شرائح عمرية واجتماعية متعددة.

أغنية "بابا" من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي عادل حقي، ميكس وماستر أمير محروس، تسجيل الغناء شيري شكري.

ألبوم ابتدينا

وضم ألبوم ابتدينا لعمرو دياب 15 أغنية متنوعة، هي: “ابتدينا”، “خطفوني”، “يالا”، “ماليش بديل”، “ارجعلها”، “دايما فاكر”، “شايف قمر"، “إشارات”، “خبر أبيض"، “قفلتي اللعبة”، “ماتقلقش”، “بابا”، “حبيبتي ملاك”، “يابخته"، “هلونهم”.

