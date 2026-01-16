الجمعة 16 يناير 2026
حوادث

السيطرة على حريق مزرعة مواشي بالسنطة في الغربية (فيديو)

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق مواشي بالسنطة في الغربية
دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية بـ 4 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق اندلع عقب صلاة الجمعة داخل مزرعة مواشي بالسنطة بدائرة مركز السنطة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل داخل مزرعة مواشي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد كبير من سيارات الإطفاء، وبحضور نائب رئيس مدينة السنطة ناصر عمار، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان لمنع امتداد النيران إلى المزارع والمنازل المجاورة.

 

وتمكنت قوات الإطفاء بالغربية  من السيطرة على الحريق بعد جهود مكثفة استمرت عدة ساعات دون وقوع إصابات بشرية فيما أسفر الحريق عن خسائر مادية بالمزرعة، وجار حصر التلفيات ومعرفة أسباب اندلاع الحريق.


وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

السيطرة على حريق بشونة كاوتش بقرية تفهنا العزب بالغربية

في سياق آخر شهدت قرية تفهنا العزب، اليوم، بمركز زفتى في محافظة الغربية نشوب حريق داخل شونة كاوتش ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغربية تلقت بلاغا يفيد باندلاع النيران داخل الشونة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع الحريق ومحاصرته في وقت قياسي.

