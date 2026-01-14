مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم على طريق سنهور بالفيوم

18 حجم الخط

لقي شاب من الفيوم مصرعه وأصيب 3 شباب آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، في حادث تصادم بين موتوسيكل، وتروسيكل، على طريق فيديمن ـ سنهور الزراعي، في دائرة مركز سنهور القبلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى ذاتها تحت تصرف جهات التحقيق.

تصادم علي طريق سنهور

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير علي طريق فيديمن - سنهور الزراعي، بنطاق مركز سنهور القبلية، ووجود جثة ومصابين، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين أن رعونة الساقين أدت الي تصادمهما، وأسفر الحادث عن مصرع شاب وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وجارٍ تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

قرارات النيابة العامة

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنهور القبلية، وأخطرت جهات التحقيق المختصة، وصرح وكيل النيابة العامة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولي التحقيق.

نصائح الإدارة العامة للمرور

تقدم الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح المهمة لقائدي السيارات لتجنب الحوادث أثناء موجات الطقس السيئ وسقوط الأمطار وتمثلت هذه النصائح في:

السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة، التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا، تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلومترات بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلومترًا يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترًا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل، تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كي لا تنزلق السيارة يمينًا أو يسارًا.

كما تنصح الإدارة العامة للمرور باستخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينًا أو يسارًا في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين، وعدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.