حوادث

القبض على مسئولي شركة لإلحاق العمالة بالخارج في الجيزة

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط القائمين على إدارة إحدى الشركات لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بالجيزة لقيامهم  بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

 

 

القبض على مسئولي شركة لإلحاق العمالة بالخارج

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية  قيام (إحدى الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الجيزة) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.


عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركة (شخصان"لهما معلومات جنائة") وبحوزتهما (عقود إتفاق خالية البيانات - وثائق تعارف خالية البيانات - دفاتر إستلام نقدية - كروت ومطبوعات دعائية بإسم الشركة - أكلاشية - جهاز كمبيوتر بمشتملاته، جهاز لاب توب، و(۳) هواتف محمولة" بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.


كما تم الإستدلال على (4) مواطنين من ضحايا عمليات النصب، وبسؤالهم إتهموا المذكور بالنصب والإستيلاء على مبالغ مالية منهم.

 


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

