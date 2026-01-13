حملات مكثفة بـ الإسماعيلية تستهدف الشركات غير المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج

18 حجم الخط

شنت مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية حملة تفتيشية للتصدي للشركات التي تزاول نشاط إلحاق العمالة بالخارج دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة العمل.

ضبط شركة تزاول عمل إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص

وأظهرت الحملات التفتيشية لمكتب تفتيش عمل الإسماعيلية مزاولة إحدى الشركات نشاط تشغيل العمالة بالخارج دون ترخيص رسمي، مخالفة بذلك القانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التصدي للكيانات غير المرخصة

وأكد الدكتور أيمن شعبان، مدير مديرية العمل، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المديرية على التصدي للكيانات غير الشرعية التي تروج لفرص عمل للشباب خارج البلاد بعيدًا عن الإطار القانوني الذي يحفظ حقوق المواطنين والعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج ويمنع استغلالهم.

تأكيد استمرار الحملات

وأضاف مدير المديرية بـ الإسماعيلية أن حملات التفتيش والرقابة على الشركات التي تمارس هذا النشاط مستمرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات.

شارك في الحملة كل من سامية عبدالسلام، مدير مكتب تفتيش عمل الإسماعيلية، والمفتشين (حمدي النجار، ابتسام إبراهيم، وجيهان بركات).

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار الحرص على ضبط سوق العمل وحماية المواطنين.

وعلى صعيد أخر أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة، وذلك بالتعاون مع شركة نيكيمت، إحدى الشركات العاملة بمشروع الضبعة النووي.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدولة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب، ودعم المشروعات القومية الكبرى، وتنفيذ تكليفات محمد جبران وزير العمل.

وأوضحت الوزارة أن فرص العمل المتاحة تشمل عددًا من المهن الفنية المطلوبة بالمشروع، من بينها: حداد مسلح، نجار مسلح، فورمجي، فني تركيبات هياكل معدنية، لحام أرجون، ولحام كهرباء، برواتب مجزية تبدأ من 14250 جنيهًا، وتصل إلى 35000 جنيه وفقًا للمهنة وسنوات الخبرة.

وأشارت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل إلى أن الاختبارات للمتقدمين ستُجرى اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18 حتى 22 يناير 2026، وذلك بمركز التدريب بمحافظة قنا فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.