حملت تحذيرًا من حرب تخوضها مصر، النص الكامل لرسالة ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشاد فيها بدور القاهرة في التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وأعلن ترامب في رسالته إلى السيسي، استعداده لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا لحسم ملف تقاسم مياه النيل وخفض التوتر حول سد النهضة، مع إرسال نسخ من الرسالة إلى قادة السعودية والإمارات وإثيوبيا والسودان.

نص رسالة ترامب إلى السيسي

البيت الأبيض

واشنطن

16 يناير 2026

صاحب الفخامة

عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية

القاهرة

عزيزي الرئيس السيسي،

أشكركم على قيادتكم في التوسط بنجاح للتوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وأُقرّ وأُثمن دوركم الثابت في إدارة العديد من التحديات الأمنية والإنسانية التي واجهت هذه المنطقة، وشعبكم أيضًا، منذ 7 أكتوبر 2023. لقد أثقلت هذه الحرب كاهل المصريين، وليس فقط جيرانهم في إسرائيل وغزة.

وانطلاقًا من روح صداقتنا الشخصية والتزام الولايات المتحدة بالسلام وبخير ورفاه شعب مصر، فأنا مستعد لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا من أجل حلّ مسألة “تقاسم مياه النيل” بمسئولية، مرةً وإلى الأبد. إنني أنا وفريقي ندرك الأهمية العميقة لنهر النيل بالنسبة إلى مصر وشعبها، وأريد مساعدتكم على تحقيق نتيجة تضمن احتياجات المياه لمصر وجمهورية السودان وإثيوبيا، لسنوات طويلة مقبلة. وتؤكد الولايات المتحدة أنه لا ينبغي لأي دولة في هذه المنطقة أن تسيطر من جانب واحد على الموارد الثمينة لنهر النيل، بما يضر بجيرانها في هذه العملية.

استئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا

وأعتقد أنه مع الخبرة الفنية المناسبة، ومفاوضات عادلة وشفافة، ودور قوي للولايات المتحدة في المراقبة والتنسيق بين الأطراف، يمكننا التوصل إلى اتفاق دائم لصالح جميع دول حوض النيل. وسيضمن النهج الناجح إطلاقات/تصريفات مائية منتظمة ويمكن التنبؤ بها خلال فترات الجفاف والسنوات الجافة الممتدة لصالح مصر والسودان، مع إتاحة المجال لإثيوبيا لتوليد كميات كبيرة جدًّا من الكهرباء، ربما يمكن منح جزءٍ منها، أو بيعِه، لمصر و/أو السودان.

رسالة ترامب إلى السيسي، فيتو

أشكركم مرة أخرى على الصداقة والشراكة التي قدمتموها لي ولشعب الولايات المتحدة. إن حلّ التوترات المحيطة بـ سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) يأتي في صدارة أجندتي، بينما أعمل من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط وأفريقيا.

رسالة ترامب إلى السيسي، فيتو

وأتمنى بشدة ألا يؤدي هذا النزاع المفهوم حقًّا حول سد النهضة (السد!) إلى صراع عسكري كبير بين مصر وإثيوبيا.

شكرًا لكم على اهتمامكم بهذه المسألة!

مع أطيب التمنيات،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المخلص،

دونالد ج. ترمب

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

نسخة إلى (CC):

• صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.

• صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

• فخامة تايي أتسكي سيلاسي، رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

• فخامة الفريق أول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان.

