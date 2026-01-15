أخبار الحوادث اليوم: حقيقة الاعتداء على نزيل بمراكز الإصلاح والتأهيل داخل محبسه.. إصابة أسرة كاملة باشتباه تسمم غذائي في 15مايو.. حبس والدة شيماء جمال

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات زوجة أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بقيام نزلاء آخرين بالتعدي على زوجها داخل محبسه وتهديده بالقتل دون تدخل من إدارة المركز.

أصيبت أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد باشتباه تسمم غذائي داخل شقتهم بـمدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة.

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، في فك لغز اختفاء طفلتين توأم، وتغيبهما عن أسرتهما، وذلك بعد أن تمكن فريق البحث الذي تم تشكيله بقيادة اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، خلال ساعات من محضر تغيبهما الذي حررته أسرتهما، من العثور عليهما مختبأتين أسفل كوبري ترسا بمنطقة “توني لاند” بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبحوزتهما مبالغ مالية ومقتنيات متعددة.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مستشفى خاص بـ منطقة الساحل ، وأسفر الحريق عن إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية، وتم نقله إلى مستشفى الدمرداش لتلقى العلاج اللازم.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات في منطقة المعادي.

تمكنت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من القبض على عاملين متهمين بالاستيلاء على مبلغ مليون جنيه من إحدى شركات السيراميك بدائرة قسم شرطة الدقي.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب لهو الأطفال في منطقة التجمع الأول.

عقدت وزارة الداخلية اجتماعات موسعة مع التجار وأصحاب السلاسل التجارية للتنسيق لإطلاق المرحلة ٢٨ من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك اعتبارًا من ١٥ يناير وحتى نهاية شهر فبراير، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ٧٤ وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدا بالقرب من مركز ملوي.

قررت محكمة جنح العمرانية، اليوم الخميس، حبس والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال حتى يوم السبت المقبل، لحين عرضها على محكمة الجنح المستأنفة للبت في أمرها، مع إحالة دعوى سب وقذف اثنين من المحامين، واقتحام حياتهما الشخصية والإساءة لسمعة العائلات عبر مقاطع مصورة بثتها في لقاءات تلفزيونية ومنصات رقمية إلى المحكمة الاقتصادية.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى وتضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام أحد ضباط الشرطة بالدقهلية بضبط شقيقه وتلفيق قضايا له دون وجه حق والزعم بقيامه باستغلال وظيفته فى الحصول على رشاوى.



ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على المتهم بالتعدي بالسب والضرب على عاملتين داخل صيدلية بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية، وذلك عقب تداول مقطع فيديو للواقعة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من القيادات والمؤسسات.

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص لانتحال صفة الوزارة وممارسة النصب والاحتيال على المواطنين عبر إنشاء صفحة تحت مسمى وزارة الداخلية إدارة المعلومات.

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، جملة وتفصيلًا ما ورد في منشور منسوب لإحدى المنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، والذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء ثلاثة مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بإحدى المناطق الصحراوية بتكلفة 600 مليون دولار وبسعة مليون شخص.

