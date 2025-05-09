جريمة توصيل سريع، حكاية سائق توك توك قتل عامل دليفري في المعصرة

في مشهد مأساوي يعكس تصاعد حدة العنف في الشارع المصري، تحوّلت مشادة بسيطة إلى جريمة قتل، راح ضحيتها شاب عشريني يعمل في توصيل الطلبات (دليفري)، بعد أن أطلق عليه سائق توك توك الرصاص بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة، في واقعة هزّت الأهالي وطرحت تساؤلات حول تزايد الجرائم المرتبطة بالخلافات اللحظية.

بداية البلاغ.. صدمة في عزبة الهجانة

صباح هادئ تحوّل إلى فوضى، حين تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط شاب غارق في دمائه، إثر إصابته بطلق ناري في منطقة الرأس.

انتقلت قوة أمنية على الفور إلى موقع الحادث بعزبة الهجانة، وهناك كانت الجثة ملقاة على جانب الطريق، وسط حالة من الذهول والخوف.

الضحية شاب يعمل في توصيل الطلبات، خرج كعادته لتأمين لقمة العيش، لكنه لم يعد. الجاني -وفق المعلومات الأولية- سائق توك توك دخل معه في خلاف لم تدم دقائقه معدودة، لتنتهي بجريمة بشعة وسريعة التنفيذ.

تفاصيل الواقعة.. رصاصة أنهت حياته

وبحسب التحريات الأولية، فإن مشادة كلامية نشبت بين الضحية وسائق التوك توك تطورت إلى شجار، قبل أن يُشهر الأخير سلاحًا ناريًا ويطلق رصاصة مباشرة أصابت عامل الدليفري في الرأس، وأودت بحياته على الفور.

لم تمضِ دقائق حتى كانت الشرطة قد طوّقت مكان الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

كاميرات المراقبة.. شهود صامتون قد يفكون لغز الجريمة

تعمل فرق البحث حاليًا على تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، في محاولة لرصد لحظة ارتكاب الجريمة، وهروب المتهم الذي لا يزال حتى الآن طليقًا. كما يستمع رجال المباحث إلى أقوال الشهود من المارة والجيران، في محاولة لرسم صورة دقيقة لدوافع الجريمة وتسلسلها الزمني.

النيابة تحقق.. والعدالة تتحرك

باشرت النيابة العامة التحقيقات، وطلبت تقرير الطب الشرعي، كما كلفت أجهزة الأمن بسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الواقعة وتقديم الجاني إلى العدالة.

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