الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة ادعاء إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بتكلفة 600 مليون دولار

مراكز الإصلاح
مراكز الإصلاح
18 حجم الخط

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، جملة وتفصيلًا ما ورد في منشور منسوب لإحدى المنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، والذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء ثلاثة مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بإحدى المناطق الصحراوية بتكلفة 600 مليون دولار وبسعة مليون شخص.

وأكد المصدر الأمنى، أن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأخبار تأتي في إطار دأب الجماعة الإرهابية على اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات، في محاولة لإثارة البلبلة بعد فقدانها للمصداقية، وهو ما يدركه الرأي العام جيدًا.

وشدد المصدر على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تهدف إلى تشويه الحقائق ونشر الفوضى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نفي أمني شائعات جماعة الإخوان مراكز إصلاح وتأهيل أخبار زائفة مواقع التواصل الاجتماعي الامن المصري الراي العام مكافحة الإرهاب توضيح رسمي

مواد متعلقة

مصدر أمني ينفي مزاعم إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام
ads

الأكثر قراءة

السيسي: نتطلع لمضاعفة عدد المدارس اليابانية في مصر

6 أندية تسعى لحسم تذكرة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

الحكومة توضح أسباب استمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام

تفاصيل طلب مناقشة أمام الشيوخ يحذر من تأثير ورد النيل على منظومة الري

تنمية المشروعات يفتتح النسخة 29 من معارض "صنع في دمياط" بسوهاج

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

إعلان نتيجة تظلمات مسابقة معلم مساعد لغة عربية (رابط رسمي)

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الريال العماني في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

البحوث الإسلامية: معجزة الإسراء والمعراج حدث تاريخي ومكافأة للنبي (فيديو)

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بالتغيير إلى الأفضل

المزيد
الجريدة الرسمية