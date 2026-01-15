مصدر أمني يكشف حقيقة ادعاء إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بتكلفة 600 مليون دولار

18 حجم الخط

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، جملة وتفصيلًا ما ورد في منشور منسوب لإحدى المنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، والذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء ثلاثة مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بإحدى المناطق الصحراوية بتكلفة 600 مليون دولار وبسعة مليون شخص.

وأكد المصدر الأمنى، أن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأخبار تأتي في إطار دأب الجماعة الإرهابية على اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات، في محاولة لإثارة البلبلة بعد فقدانها للمصداقية، وهو ما يدركه الرأي العام جيدًا.

وشدد المصدر على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تهدف إلى تشويه الحقائق ونشر الفوضى.

