هل تصح صلاة المرأة إذا لم تسمع صوت الإمام بصلاة الجماعة؟ أمين الفتوى يجيب

الصلاة، أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن تساؤل ورد من سيدة تُدعى نادية من محافظة المنيا، بشأن صحة صلاة المرأة في جماعة النساء داخل المسجد في حال عدم سماع صوت الإمام أثناء الصلاة.

سؤال يتكرر كثيرًا داخل المساجد

وقالت السائلة إنها عند ذهابها للمسجد تُصلي في المكان المخصص للنساء، بينما يُصلي الرجال في مكان منفصل خلف الإمام، لكنها لا تسمع صوت الإمام ولا تراه، ما جعلها تتساءل عن صحة صلاتها في هذه الحالة.

وخلال حلقة من برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أكد الشيخ محمد كمال أن هذا السؤال شائع ويتكرر كثيرًا، خاصة في المساجد التي يكون فيها مكان النساء منفصلًا تمامًا عن مكان الرجال.

الدليل من السنة النبوية

وأوضح أمين الفتوى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، بينما كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلفه في المسجد، وكانت الحجرة ملاصقة للمسجد وبينهما فاصل يمنع رؤية النبي أثناء الصلاة، ومع ذلك صحت صلاة الصحابة خلفه رغم عدم رؤيته.

وأشار إلى أن الفقهاء استنبطوا من هذا الحديث قاعدة مهمة، وهي أن الاقتداء بالإمام لا يشترط فيه رؤيته مباشرة.

متى تصح صلاة الجماعة؟

وبيّن الشيخ محمد كمال أن صلاة المرأة في هذه الحالة تكون صحيحة في عدة صور:

إذا كانت تسمع صوت الإمام مباشرة أو عبر مكبرات الصوت.

أو إذا لم تسمع صوت الإمام ولكنها ترى من يصلي خلفه.

أو إذا رأت من يكبر بعد الإمام وينقل التكبير للمصلين.

وأكد أن الفقهاء أجمعوا على أن الاقتداء يصح بسماع صوت الإمام أو برؤية من يقتدي به، حتى لو لم يتم الجمع بين الأمرين معًا.

أمين الفتوى وطمأنة للمصليات

واختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن صلاة المرأة في المكان المخصص لها داخل المسجد صحيحة ولا حرج فيها، طالما تحققت صورة من صور الاقتداء الشرعي بالإمام، داعيًا إلى عدم القلق أو الوسوسة في مثل هذه الأمور.

