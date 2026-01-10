مصرع 11 شخصًا وإصابة 10 آخرين، ننشر صور ضحايا حادث كمين الصفا بالمنيا

18 حجم الخط

حصلت فيتو على صور ضحايا حادث كمين الصفا بالمنيا الذي وقع على الطريق الصحراوي الشرقي وأسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين جميعهم من عمال المحاجر في واحدة من أشد الحوادث المأساوية التي شهدتها المحافظة.

وشهد موقع الحادث تصادما عنيفا بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل كانت تقل العمال في ساعات الفجر الأولى وسط طقس شديد البرودة ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في الحال.

وتظهر الصور حجم المأساة الإنسانية، حيث بدت آثار الحادث على الضحايا والمركبة المحطمة بينما انتشرت سيارات الإسعاف وقوات الأمن لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة وإيداع الجثامين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

الرعاية الطبية

وأكدت مصادر طبية بالمنيا أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث ورفع آثار التصادم لتسيير الحركة المرورية.

فتح ملف نقل العمال بوسائل غير آمنة



ويعيد الحادث فتح ملف نقل العمال بوسائل غير آمنة خاصة مع تكرار التحذيرات من خطورة استخدام سيارات غير مخصصة لنقل الركاب ما يهدد أرواح الأبرياء يوميا على الطرق.

